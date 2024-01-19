Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Modern Family'nin Oyuncusu Kariyerine Başlamadan Önce Yaptığı 'Mafya İşleri' ile İlgili İtirafta Bulundu!

Modern Family'nin Oyuncusu Kariyerine Başlamadan Önce Yaptığı 'Mafya İşleri' ile İlgili İtirafta Bulundu!

Magazin dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 11:48

Modern Family dizisinde baba Jay Pritchett rolünü oynayan Hollywood oyuncusu Ed O'Neill, kariyerine başlamadan önce yaşadığı kararsızlıkla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Modern Family, televizyon tarihinin en çok beğenilen ve sıkı hayranları olan dizilerinden biri. 2009-2020 yılları arasında ABC televizyonunda yayınlanan dizi tam tamına 11 sezon sürmüş ve izleyenleri komediden komediye boğmuştu.

Modern Family, televizyon tarihinin en çok beğenilen ve sıkı hayranları olan dizilerinden biri. 2009-2020 yılları arasında ABC televizyonunda yayınlanan dizi tam tamına 11 sezon sürmüş ve izleyenleri komediden komediye boğmuştu.

22 dakikalık durum komedisi deyince akla ilk gelen dizi olan Modern Family, Jay Pritchett ve ailesinin yaşadığı komik olayları anlatmıştı. 3 aileyi ve tabi 3 ayrı yaşamı konu alan dizide baba Jay Pritchett rolünü ünlü Hollywood oyuncusu Ed O'Neill oynamıştı.

Jay Pritchett rolüyle ünlenen Amerikalı oyuncu Ed O'Neill geçtiğimiz günlerde Jesse Tyler Ferguson'ın sunduğu bir podcastte ünlü olmadan önce yaşadığı olaylar hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Jay Pritchett rolüyle ünlenen Amerikalı oyuncu Ed O'Neill geçtiğimiz günlerde Jesse Tyler Ferguson'ın sunduğu bir podcastte ünlü olmadan önce yaşadığı olaylar hakkında samimi itiraflarda bulundu.

77 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce mafyanın eline düşmekten son anda kurtulduğunu itiraf etti.

77 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce mafyanın eline düşmekten son anda kurtulduğunu itiraf etti.

"Dinner on Me" adlı podcastte konuşan O'Neill,

"Dinner on Me" adlı podcastte konuşan O'Neill,

'Organize suçlara bulaşan arkadaşlarım vardı. Bunlar mafya üyeleriyle de bağlantılıydı. Arkadaşım bana 'Bu işte çok iyisin. Sen de bu tür işler yapabilirsin, sana kolay işler veririm, seni korurum. Hem iyi de para kazanırsın' demişti. Ben de ona sadece düşünmeme izin ver demiştim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ed O'Neill sözlerine şu şekilde devam ediyor:

Ed O'Neill sözlerine şu şekilde devam ediyor:

'Mafya işlerine girmemi engelleyen babam oldu. Babam 'Seni Jimmy ile gezerken gördüm. Sana bir soru sormak istiyorum. Sen hapis yatabilir misin? Bu yola girersen sürekli hapse düşerek yaşayabilir misin?' diye sordu bana. Ben de 'hayır' yanıtını verince karar vermek kolay oldu.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?