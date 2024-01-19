Modern Family'nin Oyuncusu Kariyerine Başlamadan Önce Yaptığı 'Mafya İşleri' ile İlgili İtirafta Bulundu!
Modern Family'nin Oyuncusu Kariyerine Başlamadan Önce Yaptığı 'Mafya İşleri' ile İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
Modern Family dizisinde baba Jay Pritchett rolünü oynayan Hollywood oyuncusu Ed O'Neill, kariyerine başlamadan önce yaşadığı kararsızlıkla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Detaylar içerikte!
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Modern Family, televizyon tarihinin en çok beğenilen ve sıkı hayranları olan dizilerinden biri. 2009-2020 yılları arasında ABC televizyonunda yayınlanan dizi tam tamına 11 sezon sürmüş ve izleyenleri komediden komediye boğmuştu.
22 dakikalık durum komedisi deyince akla ilk gelen dizi olan Modern Family, Jay Pritchett ve ailesinin yaşadığı komik olayları anlatmıştı. 3 aileyi ve tabi 3 ayrı yaşamı konu alan dizide baba Jay Pritchett rolünü ünlü Hollywood oyuncusu Ed O'Neill oynamıştı.
Jay Pritchett rolüyle ünlenen Amerikalı oyuncu Ed O'Neill geçtiğimiz günlerde Jesse Tyler Ferguson'ın sunduğu bir podcastte ünlü olmadan önce yaşadığı olaylar hakkında samimi itiraflarda bulundu.
77 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce mafyanın eline düşmekten son anda kurtulduğunu itiraf etti.
"Dinner on Me" adlı podcastte konuşan O'Neill,
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Ed O'Neill sözlerine şu şekilde devam ediyor:
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