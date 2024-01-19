Modern Family'nin Oyuncusu Kariyerine Başlamadan Önce Yaptığı 'Mafya İşleri' ile İlgili İtirafta Bulundu!

'Organize suçlara bulaşan arkadaşlarım vardı. Bunlar mafya üyeleriyle de bağlantılıydı. Arkadaşım bana 'Bu işte çok iyisin. Sen de bu tür işler yapabilirsin, sana kolay işler veririm, seni korurum. Hem iyi de para kazanırsın' demişti. Ben de ona sadece düşünmeme izin ver demiştim.'