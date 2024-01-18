Oppenheimer'ın Barbie'yi Solda Sıfır Bıraktığı 2024 BAFTA Ödüllerine Aday Olan 'En İyi'ler Açıklandı!
Oppenheimer'ın Barbie'yi Solda Sıfır Bıraktığı 2024 BAFTA Ödüllerine Aday Olan 'En İyi'ler Açıklandı!
Kaynak: https://www.bafta.org/film/awards/202...
İngiliz sinema dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen BAFTA Film Ödülleri adaylıkları açıklandı. Oppenheimer 13 adaylıkla, 5 adaylık sahibi Barbie'yi gölgede bırakırken 'Poor Things', 'Killers of the Flower Moon' ve 'The Zone of Interest' filmleri kategorilerde başı çekti. BAFTA yani 77. Britanya Akademi Film Ödülleri 18 Şubat 2024 tarihinde sahiplerini bulacak. Gelin BAFTA ödüllerine aday olan isimlere hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
En İyi Film Adayları
En İyi İngiliz Yapımı Film Adayları
En İyi Kadın Oyuncu Adayları
En İyi Erkek Oyuncu Adayları
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları
İçeriğin Devamı Aşağıda
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları
En İyi Yönetmen Adayları
Bir İngiliz Yazar / Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Filmi Adayları
En İyi Yabancı Dilde Film Adayları
En İyi Belgesel Adayları
İçeriğin Devamı Aşağıda
En İyi Animasyon Filmi Adayları
En İyi Orijinal Senaryo Adayları
En İyi Uyarlanmış Senaryo Adayları
Yükselen Yıldız Ödülü Adayları (Halkın Oylarıyla)
En İyi Film Müziği Adayları
İçeriğin Devamı Aşağıda
En İyi Oyuncu Topluluğu Adayları
En İyi Sinematografi Adayları
En İyi Kostüm Dizaynı Adayları
En İyi Kurgu Adayları
En İyi Yapım Tasarımı Adayları
İçeriğin Devamı Aşağıda
En İyi Makyaj ve Saç Ödülü Adayları
En İyi Ses Ödülü Adayları
En İyi Özel Görsel Efekt Ödülü Adayları
En İyi İngiliz Kısa Filmi Adayları
En İyi İngiliz Kısa Animasyon Adayları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın