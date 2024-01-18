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Oppenheimer'ın Barbie'yi Solda Sıfır Bıraktığı 2024 BAFTA Ödüllerine Aday Olan 'En İyi'ler Açıklandı!

Oppenheimer'ın Barbie'yi Solda Sıfır Bıraktığı 2024 BAFTA Ödüllerine Aday Olan 'En İyi'ler Açıklandı!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 18:41 Son Güncelleme: 18.01.2024 - 18:43

İngiliz sinema dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen BAFTA Film Ödülleri adaylıkları açıklandı. Oppenheimer 13 adaylıkla, 5 adaylık sahibi Barbie'yi gölgede bırakırken 'Poor Things', 'Killers of the Flower Moon' ve 'The Zone of Interest' filmleri kategorilerde başı çekti. BAFTA yani 77. Britanya Akademi Film Ödülleri 18 Şubat 2024 tarihinde sahiplerini bulacak. Gelin BAFTA ödüllerine aday olan isimlere hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.bafta.org/film/awards/202...
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En İyi Film Adayları

En İyi Film Adayları

  • Anatomy of a Fall

  • The Holdovers

  • Killers of the Flower Moon

  • Oppenheimer

  • Poor Things

En İyi İngiliz Yapımı Film Adayları

En İyi İngiliz Yapımı Film Adayları

  • All of Us Strangers

  • How To Have Sex

  • Napoleon

  • The Old Oak

  • Poor Things

  • Rye Lane

  • Saltburn

  • Scrapper

  • Wonka

  • The Zone of Interest

En İyi Kadın Oyuncu Adayları

En İyi Kadın Oyuncu Adayları

  • Fantasia Barrino - The Color Purple

  • Sandra Hüller - Anatomy of a Fall

  • Carey Mulligan - Maestro

  • Vivian Oparah - Rye Lane

  • Margot Robbie - Barbie

  • Emma Stone - Poor Things

En İyi Erkek Oyuncu Adayları

En İyi Erkek Oyuncu Adayları

  • Bradley Cooper - Maestro

  • Colman Domingo - Rustin

  • Paul Giamatti - The Holdovers

  • Barry Keoghan - Saltburn

  • Cillian Murphy - Oppenheimer

  • Teo Yoo - Past Lives

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları

  • Emily Blunt - Oppenheimer

  • Danielle Brooks - The Color Purple

  • Claire Foy - All of Us Strangers

  • Sandra Hüller - The Zone of Interest

  • Rosamund Pike - Saltburn

  • Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları

  • Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

  • Robert Downey Jr - Oppenheimer

  • Jacob Elordi - Saltburn

  • Ryan Gosling - Barbie

  • Paul Mescal - All of Us Strangers

  • Dominic Sessa - The Holdovers

En İyi Yönetmen Adayları

En İyi Yönetmen Adayları

  • All of Us Strangers - Andrew Haigh

  • Anatomy of a Fall - Justine Triet

  • The Holdovers - Alexander Payne

  • Maestro - Bradley Cooper

  • Oppenheimer - Christopher Nolan

  • The Zone of Interest - Jonathan Glazer

Bir İngiliz Yazar / Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Filmi Adayları

Bir İngiliz Yazar / Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Filmi Adayları

  • Blue Bag Life

  • Bobi Wine: The People's President

  • Earth Mama

  • How To Have Sex

  • Is There Anybody Out There?

En İyi Yabancı Dilde Film Adayları

En İyi Yabancı Dilde Film Adayları

  • 20 Days In Mariupol

  • Anatomy of a Fall

  • Past Lives

  • Society of the Snow

  • The Zone of Interest

En İyi Belgesel Adayları

En İyi Belgesel Adayları

  • 20 Days In Mariupol

  • American Symphony

  • Beyond Utopia

  • Still: A Michael J Fox Movie

  • Wham!

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En İyi Animasyon Filmi Adayları

En İyi Animasyon Filmi Adayları

  • The Boy and the Heron

  • Chicken Run: Dawn of the Nugget

  • Elemental

  • Spider-Man: Across the Spider-Verse

En İyi Orijinal Senaryo Adayları

En İyi Orijinal Senaryo Adayları

  • Anatomy of a Fall

  • Barbie

  • The Holdovers

  • Maestro

  • Past Lives

En İyi Uyarlanmış Senaryo Adayları

En İyi Uyarlanmış Senaryo Adayları

  • All of Us Strangers

  • American Fiction

  • Oppenheimer

  • Poor Things

  • The Zone of Interest

Yükselen Yıldız Ödülü Adayları (Halkın Oylarıyla)

Yükselen Yıldız Ödülü Adayları (Halkın Oylarıyla)

  • Phoebe Dynevor

  • Ayo Edebiri

  • Jacob Elordi

  • Mia Mckenna-Bruce

  • Sophie Wilde

En İyi Film Müziği Adayları

En İyi Film Müziği Adayları

  • Killers of the Flower Moon

  • Oppenheimer

  • Poor Things

  • Saltburn

  • Spider-Man: Across the Spider-Verse

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En İyi Oyuncu Topluluğu Adayları

En İyi Oyuncu Topluluğu Adayları

  • All of Us Strangers

  • Anatomy of a Fall

  • The Holdovers

  • How To Have Sex

  • Killers of the Flower Moon

En İyi Sinematografi Adayları

En İyi Sinematografi Adayları

  • Killers of the Flower Moon

  • Maestro

  • Oppenheimer

  • Poor Things

  • The Zone of Interest

En İyi Kostüm Dizaynı Adayları

En İyi Kostüm Dizaynı Adayları

  • Barbie

  • Killers of the Flower Moon

  • Napoleon

  • Oppenheimer

  • Poor Things

En İyi Kurgu Adayları

En İyi Kurgu Adayları

  • Anatomy of a Fall

  • Killers of the Flower Moon

  • Oppenheimer

  • Poor Things

  • The Zone of Interest

En İyi Yapım Tasarımı Adayları

En İyi Yapım Tasarımı Adayları

  • Barbie

  • Killers of the Flower Moon

  • Oppenheimer

  • Poor Things

  • The Zone of Interest

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En İyi Makyaj ve Saç Ödülü Adayları

En İyi Makyaj ve Saç Ödülü Adayları

  • Killers of the Flower Moon

  • Maestro

  • Napoleon

  • Oppenheimer

  • Poor Things

En İyi Ses Ödülü Adayları

En İyi Ses Ödülü Adayları

  • Ferrari

  • Maestro

  • Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

  • Oppenheimer

  • The Zone of Interest

En İyi Özel Görsel Efekt Ödülü Adayları

En İyi Özel Görsel Efekt Ödülü Adayları

  • The Creator

  • Guardians of the Galaxy Vol 3

  • Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

  • Napoleon

  • Poor Things

En İyi İngiliz Kısa Filmi Adayları

En İyi İngiliz Kısa Filmi Adayları

  • Festival of Slaps

  • Gorka

  • Jellyfish and Lobster

  • Such a Lovely Day

  • Yellow

En İyi İngiliz Kısa Animasyon Adayları

En İyi İngiliz Kısa Animasyon Adayları

  • Crab Day

  • Visible Mending

  • Wild Summon

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