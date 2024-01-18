Oppenheimer'ın Barbie'yi Solda Sıfır Bıraktığı 2024 BAFTA Ödüllerine Aday Olan 'En İyi'ler Açıklandı!

İngiliz sinema dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen BAFTA Film Ödülleri adaylıkları açıklandı. Oppenheimer 13 adaylıkla, 5 adaylık sahibi Barbie'yi gölgede bırakırken 'Poor Things', 'Killers of the Flower Moon' ve 'The Zone of Interest' filmleri kategorilerde başı çekti. BAFTA yani 77. Britanya Akademi Film Ödülleri 18 Şubat 2024 tarihinde sahiplerini bulacak. Gelin BAFTA ödüllerine aday olan isimlere hep birlikte bakalım.