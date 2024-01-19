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Sinemalarda Bu Hafta: Gupse Özay'ın Beklenen Filmi 'Lohusa'dan 'Kardeş Takımı'na 5 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Gupse Özay'ın Beklenen Filmi 'Lohusa'dan 'Kardeş Takımı'na 5 Film Vizyonda!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 08:01

Ocak ayının sonuna yaklaşırken sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Komedi türünün sevilen ismi Gupse Özay'ın merakla beklenen filmi 'Lohusa' ve Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın 'Kardeş Takımı' gibi toplamda 5 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Lohusa

1. Lohusa

Özet: Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çiftir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir. Ancak doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur.

Oyuncular: Gupse Özay, Cihan Albayrak, Onur Gürçay

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

2. Kardeş Takımı

2. Kardeş Takımı

Özet: Deniz, Derya, Ali ve Yaz için sıradan olması gereken bir gün, ebeveynlerinin birer gizli ajan olduklarını öğrenmeleriyle bambaşka bir hal alır. Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalışan anne babaları, teknolojileri ele geçirmeye çalışan kötü güçler tarafından kaçırılır. 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür.

Oyuncular: Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak

Yönetmen: Mustafa Kotan

3. Afacanlar Kampta

3. Afacanlar Kampta

Özet: Babasının AVM'sini hırsızlardan kurtaran Emirhan artık büyümüş ve macera ruhu yerini büyümenin beraberinde getirdiği hayat rutini ve sorumluluklara bırakmıştır. Dedesi Saffet'in şehir dışında bulunan çocuk kampında çalışan Emirhan, kampta tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’da kendi maceracı hallerini görür. Bir gün Amerikalı bir belgesel ekibi, camping için belgeye gelir. Kampın içinde bulunan botanik bahçesi ekibin ilgisini çeker. Bu sıradaa Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırınca kampın sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Çok geçmeden belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu ortaya çıkar. Bu durum üzerine kampın sorumlusu olan Emirhan ve çocuklar ile ajanlar arasında zorlu bir macera başlar.

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Bülent Polat, Talha Tosun

Yönetmen: Enes Ateş

4. Ördeklerin Göçü

4. Ördeklerin Göçü

Özet: Aşırı korumacı babalarını ömür boyu tatile çıkmaya ikna etmeye çalışan ve New England'dan New York City üzerinden Jamaika'ya göç etmeye çalışan bir yaban ördeği ailesini konu alıyor.

Oyuncular: Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Keegan-Michael Key

Yönetmen: Benjamin Renner

5. Hayvan Krallığı (Le Règne Animal)

5. Hayvan Krallığı (Le Règne Animal)

Özet: Hayvan Krallığı, mutasyon sonucu yaratığa dönüşen karısını bulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Dünya, insanları yavaş yavaş hayvanlara dönüştüren anlaşılmayan bir mutasyonun etkisi altındadır. Yetkililer yaratıklara dönüşen insanları yakalasa bir kısmı kaçmayı başarır. François'in karısı da mutasyonun etkisiyle hayvana dönüşmüştür. Yaşadıkları trajedinin ardından François,oğlu ile birlikte ormana kaçan karısının peşine düşer.

Oyuncular: Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos

Yönetmen: Thomas Cailley

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