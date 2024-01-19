Sinemalarda Bu Hafta: Gupse Özay'ın Beklenen Filmi 'Lohusa'dan 'Kardeş Takımı'na 5 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Gupse Özay'ın Beklenen Filmi 'Lohusa'dan 'Kardeş Takımı'na 5 Film Vizyonda!
Ocak ayının sonuna yaklaşırken sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Komedi türünün sevilen ismi Gupse Özay'ın merakla beklenen filmi 'Lohusa' ve Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın 'Kardeş Takımı' gibi toplamda 5 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Lohusa
2. Kardeş Takımı
3. Afacanlar Kampta
4. Ördeklerin Göçü
5. Hayvan Krallığı (Le Règne Animal)
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