Televizyon Efsanesi 'Game Of Thrones'un Dizi Sorumlusu 'Keşke Farklı Yapsaydık' Dedikleri Bir Şey İtiraf Etti!

'Mord'un meyhanenin sahibi olabileceğini çok geç fark ettik. Arka plandaki o aktörü aynen gardiyan gibi oynatabilirdik ama şimdi küçük bir işletme sahibi olarak. Bu o kadar barizdi ki hiç düşünmeden, bir gün sonra aklımıza gelen bir fikirdi.'