Televizyon Efsanesi 'Game Of Thrones'un Dizi Sorumlusu 'Keşke Farklı Yapsaydık' Dedikleri Bir Şey İtiraf Etti!
Televizyon Efsanesi 'Game Of Thrones'un Dizi Sorumlusu 'Keşke Farklı Yapsaydık' Dedikleri Bir Şey İtiraf Etti!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/690941/...
2019 yılında tartışmalı bir şekilde final yapan 'Game Of Thrones' dizisinin sorumluları Benioff ve Weiss, hayranların tepkisini çeken 8. sezon hakkında da açıklamalarda bulunurken, Emmy ödüllü sinemacılar diziyle ilgili değiştirmeyi diledikleri bir şey olup olmadığı sorularına da cevap verdiler.
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Gelmiş geçmiş şimdiye kadar en beğenilen diziler arasında yer alan bir televizyon efsanesi 'Game Of Thrones' 2019 yılında tartışmalı bir şekilde sona ermişti.
Dikkat çekici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kitleyen dizi, finaliyle herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı.
Karmaşık olay örgüsüyle toplamda sekiz sezon devam eden 'Game Of Thrones'un final sezonu hakkında izleyiciler, karakter gelişimlerinin mahvolduğundan ve dizinin çok aceleci bir şekilde tamamlandığından şikayet etmişlerdi.
O dönem sosyal medyadaki eleştirilerin çoğu George R.R. Martin'in fantastik kitaplarına dayanan popüler uyarlamayı birlikte yaratan WeisWeiss ve Benioff'un yazarlığına yöneltildi.
David Benioff ve Dan Weiss, Netflix'te yakında gösterime girecek bilimkurgu dizisi 3 Cisim Problemi'yle ilgili bilgi vermek üzere Hollywood Reporter'a konuştu.
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Benioff ve Weiss, hayranların tepkisini çeken 8. sezon hakkında da açıklamalarda bulunurken, Emmy ödüllü sinemacılara diziyle ilgili değiştirmeyi diledikleri bir şey olup olmadığı da soruldu.
Dizinin sorumluları, ilk sezondaki Gardiyan Mord'u geri getirmek istediklerini hatta ek bir sahne için fikirleri bile olduğunu söyledi.
Benioff, "Keşke yapabilseydik dediğim bir şey var, o da Gardiyan Mord karakteri..." diyerek sözlerine başladı.
Benioff'un bunun için akıllarında bir meyhane sahnesi olduğunu söylemesi üzerine Weiss, şöyle dedi:
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