Henry Cavill 'Argylle' Filminin İlk Basın Günü Giydiği Kıyafetiyle Herkesten Tam Not Aldı!
Henry Cavill 'Argylle' Filminin İlk Basın Günü Giydiği Kıyafetiyle Herkesten Tam Not Aldı!
'Argylle' filminde Dua Lipa ile başrolü paylaşacak olan Henry Cavill, filmin Güney Kore'de gerçekleşen ilk basın günü görüntüsüyle herkesten tam not aldı.
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Dua Lipa ve Henry Cavill'i bir araya getiren aksiyon komedisi 'Argylle' filmi için geri sayım başladı.
Dikkat çeken oyuncu kadrosu ve heyecan verici konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran filmin ilk basın toplantısı gerçekleşti.
Henry Cavill Güney Kore'de gerçekleşen basın toplantısı gününden bu kareleri paylaştı.👇
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Henry Cavill'in bu kıyafeti sosyal medyada büyük beğeni topladı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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