Murat Boz'un 'Sabah Meditasyonu' Notuyla Paylaştığı Fotoğrafı Ortalığı Aleve Verdi!
Murat Boz'un 'Sabah Meditasyonu' Notuyla Paylaştığı Fotoğrafı Ortalığı Aleve Verdi!
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Sosyal medyanın aktif olan ünlü isimlerinden Murat Boz, dillere pelesenk olan şarkılarıyla milyonların kalbini fethetmeyi başardı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da epey konuşulan yakışıklı popçunun gönlünden uzun zamandır biri yok.
Sporu hayatından hiç eksik etmeyen Murat Boz fit görüntüsüyle yaptığı paylaşımlarıyla da kısa sürede büyük beğeni topluyor.
Son olarak Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım 'nazar değmesin' dedirtti.👇
'Sabah meditasyonu' notuyla paylaştı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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