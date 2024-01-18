Apple TV'nin Tarihi Drama Dizisi 'The New Look'un Oyuncu Kadrosu Netleşti!
Apple TV'nin Tarihi Drama Dizisi 'The New Look'un Oyuncu Kadrosu Netleşti!
Apple TV'nin 'The New Look' dizisinin yıldızlarla dolu kadrosuna yeni isimler eklendi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki Paris moda dünyasını ve tasarımcı Christian Dior'un yükselişini anlatan dizinin detaylarına birlikte bakalım.
Dizinin fragmanına sosyal medyadan gelen yorumlar da gecikmedi. 👇
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İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki Paris moda dünyasını ve tasarımcı Christian Dior'un yükselişini anlatan 'The New Look' için tüm hazırlıklar başladı.
Oyuncu kadrosunda John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang, Ben Mendelsohn, Juliette Binoche ve Maisie Williams gibi isimler yer alıyor.
Apple Studios tarafından çekilen 'The New Look'un senaryo ve yönetmenliğini Todd A. Kessler üstlenmiştir.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nazi işgali altındaki Fransa'nın arka planında yer alıyor ve dizinin giriş cümlesine göre, “Dünyanın en ünlü moda tasarımcısı olarak Coco Chanel'in saltanatı sona erdiğinde, Christian Dior çığır açan vizyonu ve gelecek nesilleri tanımlamaya devam edecek etkisi ile dünyaya hayat veriyor.”
Dizi yalnızca Paris'te çekilecek ve ayrıca Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin ve Yves Saint Laurent gibi Chanel ve Dior'un çağdaşları ve rakipleri de yer alacak.
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Binoche, Chanel'i oynayacak ve Williams, Christian'ın küçük kız kardeşi Catherine Dior'u oynayacak. Malkovich Chambre Syndicale de la Haute Couture başkanı Lucien Lelong'a hayat verecek.
Dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merak uyandıran dizinin fragmanını birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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