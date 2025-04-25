Özgür Özel’den Yeni Boykot Açıklaması: Almanya Devreye Girdi, Doğuş Grubu’nun Otomobil Markaları Sorguda
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasından bir gün sonra boykot edilecek markaları paylaşmıştı. 24 Mart 2025 açıklamasında Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını taraflı şekilde veren, Saraçhane'de İmamoğlu için düzenlenen eylemleri göstermeyen televizyon kanalları ve bağlı oldukları marka gruplarına adeta savaş başlatmıştı.
Boykot listesine Doğuş Grubu gibi pek çok marka da dahil edilmişti. Doğuş Grubu'nun otomobil markalarının da boykot edildiğini açıklayan Özgür Özel, yeni boykot açıklamasında bulundu. Özel, Doğuş Grubu otomobil markalarına dair Almanya'daki sendikaların devreye girdiğini belirtirken Yıldırım Demirören'e ise 'Alnını karışlarım tüpçü' sözleriyle çağrı yaptı.
İşte detaylar...
CHP'nin boykotu sürüyor.
Almanya’daki sendikalar ve fabrikalar Doğuş Grubu otomobil markalarına karşı devreye girdi.
Özgür Özel'den Yıldırım Demirören'e: "Alnını karışlarım tüpçü."
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