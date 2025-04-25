Özgür Özel’den Yeni Boykot Açıklaması: Almanya Devreye Girdi, Doğuş Grubu’nun Otomobil Markaları Sorguda

Özel, şunları söyledi:

'Sözüme değer veren herkesi, demokrasiden yana olan herkese başta bu yandaş medya boykotyap.org’da altında hangi firmaları var görülüyor. O firmaları boykot etmeye... NTV denen televizyon. Yüzde 70-75 parayı bizden kazanıp hizmeti saraya yapan NTV’ye… Doğuş Grubu’na ve bunların sattıkları arabalara boykotu sakın geri çekmeyin.

Almanya’da ilgili sendikalardan ilgili fabrikalardan bunlara 'Ne yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz' diye sorular sorulmaya ve tedbir alınmaya başlandı. Sıkı tutun sonuç alacağız.'