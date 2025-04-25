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Özgür Özel’den Yeni Boykot Açıklaması: Almanya Devreye Girdi, Doğuş Grubu’nun Otomobil Markaları Sorguda

Özgür Özel’den Yeni Boykot Açıklaması: Almanya Devreye Girdi, Doğuş Grubu’nun Otomobil Markaları Sorguda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 19:16 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 19:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasından bir gün sonra boykot edilecek markaları paylaşmıştı. 24 Mart 2025 açıklamasında Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını taraflı şekilde veren, Saraçhane'de İmamoğlu için düzenlenen eylemleri göstermeyen televizyon kanalları ve bağlı oldukları marka gruplarına adeta savaş başlatmıştı. 

Boykot listesine Doğuş Grubu gibi pek çok marka da dahil edilmişti. Doğuş Grubu'nun otomobil markalarının da boykot edildiğini açıklayan Özgür Özel, yeni boykot açıklamasında bulundu. Özel, Doğuş Grubu otomobil markalarına dair Almanya'daki sendikaların devreye girdiğini belirtirken Yıldırım Demirören'e ise 'Alnını karışlarım tüpçü' sözleriyle çağrı yaptı.

İşte detaylar...

CHP'nin boykot listesine ulaşmak için tıklayınız 👇

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CHP'nin boykotu sürüyor.

CHP'nin boykotu sürüyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu için destek mitingleri ve açıklamalar devam ediyor. CHP, iktidarın yanında olduğunu ileri sürdüğü pek çok markaya boykot başlatmıştı. CHP'nin boykot sitesi boykotyap.org'da 27 marka bulunuyor. CHP lideri Özgür Özel, '23 Nisan Haftası'nda 23 Yeni Açılış' kapsamında Ankara Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği törende konuştu. Özel, 24 Mart'ta başlatılan ve markaların eklenmesiyle büyüyen boykotla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Almanya’daki sendikalar ve fabrikalar Doğuş Grubu otomobil markalarına karşı devreye girdi.

Almanya’daki sendikalar ve fabrikalar Doğuş Grubu otomobil markalarına karşı devreye girdi.

Özel, şunları söyledi:

'Sözüme değer veren herkesi, demokrasiden yana olan herkese başta bu yandaş medya boykotyap.org’da altında hangi firmaları var görülüyor. O firmaları boykot etmeye...  NTV denen televizyon. Yüzde 70-75 parayı bizden kazanıp hizmeti saraya yapan NTV’ye… Doğuş Grubu’na ve bunların sattıkları arabalara boykotu sakın geri çekmeyin.

Almanya’da ilgili sendikalardan ilgili fabrikalardan bunlara 'Ne yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz' diye sorular sorulmaya ve tedbir alınmaya başlandı. Sıkı tutun sonuç alacağız.'

Özgür Özel'den Yıldırım Demirören'e: "Alnını karışlarım tüpçü."

Özgür Özel'den Yıldırım Demirören'e: "Alnını karışlarım tüpçü."

İsim vermeden Yıldırım Demirören'e yüklenen Özgür Özel, 'Hangi televizyon bizi değil de bizi göstermiyorsa… Bizden yana olsun demiyoruz. Adil olsun istiyoruz. O kanalları boykot ediyoruz. Bunlardan bir tanesi bana 1 milyon TL’lik tazminat davası açmış. Sen çiftçiye kredi versin diye kurulmuş Ziraat Bankası’ndan ballı börekli krediyle gidip de o kuruluşları satın alacaksın, sonra karşılığında olmadık yerlerde golf arazileriyle trampa yapacaksın, bu çiftçinin hakkı olan krediyle televizyon kanallarını satın alıp yandaşlandıracaksın, sonra gelip bana efeleneceksin. Alnını karışlarım tüpçü senin alnını! Hadi aç bir dava daha, bakalım el mi yaman bey mi yaman? Demir mi örüyorsun karşında demir gibi halkın iradesini mi görüyorsun!?”

1 Mayıs için örtülü Kadıköy mesajı.

1 Mayıs için örtülü Kadıköy mesajı.

Emek ve dayanışma sendikaları ile örgütler 1 Mayıs için Kadıköy’de olacaklarını duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise örtülü Kadıköy mesajı verdi. Özel, “Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydanda ise o meydanda onlarla kucaklaşacağız' diye konuştu. 

Öte yandan Salı günü yapılacak olan CHP Grup Toplantısı ise gerçekleştirilmeyecek. Özel, Salı günü Ümit Özdağ’ın mahkemesine gideceklerini duyurdu: “Bu salı biz müsaadeliyiz. Grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz, mahkemede yanına oturacağız.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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