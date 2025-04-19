İmamoğlu’na Destek Konvoyu Yaptığı İçin Ceza Alan Çiftçinin Sözleri Gündeme Damga Vurdu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde karar protesto edilmiş; İmamoğlu’na destek için Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa çıkmıştı. Yozgat’ta çiftçiler traktörleriyle yollara çıkıp İmamoğlu için destek konvoyu oluşturmuşlardı. Destek konvoyu yaptığı için ceza kesilen çiftçi Abdullah Ceylan CHP’nin Yozgat mitinginde konuştu, “Devleti yöneten bir insan, turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir” dedi.
Ceylan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu, destek mesajları yağdı.
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Abdullah Ceylan'ın gündem olan o açıklamalarını izleyebilirsiniz 👇
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"Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir."
Ceylan'ın sözleri X'te gündem oldu, destek yağdı. İşte o yorumlar 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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