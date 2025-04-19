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İmamoğlu’na Destek Konvoyu Yaptığı İçin Ceza Alan Çiftçinin Sözleri Gündeme Damga Vurdu

İmamoğlu’na Destek Konvoyu Yaptığı İçin Ceza Alan Çiftçinin Sözleri Gündeme Damga Vurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 16:23

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde karar protesto edilmiş; İmamoğlu’na destek için Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa çıkmıştı. Yozgat’ta çiftçiler traktörleriyle yollara çıkıp İmamoğlu için destek konvoyu oluşturmuşlardı. Destek konvoyu yaptığı için ceza kesilen çiftçi Abdullah Ceylan CHP’nin Yozgat mitinginde konuştu,  “Devleti yöneten bir insan, turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir” dedi. 

Ceylan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu, destek mesajları yağdı.

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Abdullah Ceylan'ın gündem olan o açıklamalarını izleyebilirsiniz 👇

Destek konvoyunu ise bu içeriğimizden izleyebilirsiniz 👇

"Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir."

"Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir."

Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan'ın sözleri şöyle oldu: 

'Mitingi başlatan, çiftçilere örnek olan, hakkını arayan, hakkını yedirmeyen bir çiftçi olarak sizlere sesleniyorum. Adalet istiyoruz. Yolsuzluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe çiftçiler olarak izin vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. Onu yatırmayacağız, onu kurtaracağız. Ahdımız var, iktidara geleceğiz. Ben çiftçi olarak röportaj yaptım. Bana 1 milyon lira ceza yazmışlar. 100 milyon lira yazmazsanız, namertsiniz. 

Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe, açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız... Ben şunu tavsiye ediyorum. Devleti yöneten bir insan, 'turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir. Bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız. Ben çiftçiyim çiftçi. Halk için millet için çalışan çiftçiyim. Size söz veriyorum. Çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak. Vatan için millet için hayırlısı olacak. Bu düzen bitecek.''

Ceylan'ın sözleri X'te gündem oldu, destek yağdı. İşte o yorumlar 👇

Ceylan'ın sözleri X'te gündem oldu, destek yağdı. İşte o yorumlar 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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