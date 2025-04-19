Boykot Çağrısı: Ekrem İmamoğlu TRT’nin Boykot Edilmesi İçin Paylaşım Yaptı
23 Mart’tan bu yanan Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, TRT’nin boykot edilmesi için vatandaşlara çağrı yaptı. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı, TRT’nin boykot edilme gerekçelerini de sıraladı.
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Ekrem İmamoğlu, cezaevinde karşılaştığı bir durumu anlatarak TRT'nin boykot edilmesi için çağrı yaptı:
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İmamoğlu, TRT'de canlı yayında yargılanmayı bir kez daha şu sözlerle talep etti:
CHP'nin boykotu sürüyor. Boykot edilen markalar ve listeler internet sitesinde yer alıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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