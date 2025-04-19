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Boykot Çağrısı: Ekrem İmamoğlu TRT’nin Boykot Edilmesi İçin Paylaşım Yaptı

Boykot Çağrısı: Ekrem İmamoğlu TRT’nin Boykot Edilmesi İçin Paylaşım Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 14:19

23 Mart’tan bu yanan Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, TRT’nin boykot edilmesi için vatandaşlara çağrı yaptı. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı, TRT’nin boykot edilme gerekçelerini de sıraladı.

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Ekrem İmamoğlu, cezaevinde karşılaştığı bir durumu anlatarak TRT'nin boykot edilmesi için çağrı yaptı:

Ekrem İmamoğlu, cezaevinde karşılaştığı bir durumu anlatarak TRT'nin boykot edilmesi için çağrı yaptı:
twitter.com

'Dün sabah güne başlarken televizyonu açınca, yıllardır boykot edip izlemediğim başta TRT olmak üzere bir kısım TV kanallarına denk geldim. Kanallar arası geçiş yaparken tesadüfen TRT-Türk kanalında bir iftiracının ifadesinin kelime kelime okunduğunu görünce durdum ve takip ettim. 

Dakikalarca bu ifade tane tane okundu, sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı!

Ardından başına CHP etiketini yapıştırarak, İBB ile ABB aleyhine içi iftira ve yanıltma dolu iki haber sundular. 

Sabah on dakika civarında bu gayriahlaki tutumu izlerken, 86 milyon insanın vergileri ile ayakta duran devletimizin kanalının bir avuç insanın iktidar hırsının esiri olduklarını hatırladım. Yayınların nasıl bir sefil ve rezil bir düzeyde yapıldığını düşünüp bu kadim kurumunun haline bir kez daha üzüldüm.

Milletimizin bilhassa TRT’yi ayrıca cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum. 

TBMM çatısı altında bulunan muhalif tüm milletvekillerimizin, her ortam ve konuşmalarında TRT’yi kınamalarını ve bu yanlı tutumu deşifre etmelerini öneriyorum.  

Emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, işsizin vergilerinden aktarılan milyarlaca dolar kaynağı, bir avuç insanın hırsına, ihtirasına, koltuk sevdasına harcayanlar açıkça kul hakkı yiyorlar.

Anadolu Ajansı da 2019’dan itibaren aynı kirliliğin bir parçasıdır. TRT ve Anadolu Ajansı’nın emekçi kadrolarına kalpten sevgilerimi iletirken, siyasetin atadığı tüm yönetici kadroları kınıyorum.'

İmamoğlu, TRT'de canlı yayında yargılanmayı bir kez daha şu sözlerle talep etti:

İmamoğlu, TRT'de canlı yayında yargılanmayı bir kez daha şu sözlerle talep etti:

'Bütün bunlara rağmen diyorum ki:

HODRİ MEYDAN. İlk kez hayırlı bir iş yapın. Bir avuç insanın milletimize bedel ödettikleri bu siyasi operasyonu çok hızlı bir şekilde TRT’de canlı yayında yargılayın! 

Milletimizin huzurunda millete hesap verelim!'

CHP'nin boykotu sürüyor. Boykot edilen markalar ve listeler internet sitesinde yer alıyor.

CHP'nin boykotu sürüyor. Boykot edilen markalar ve listeler internet sitesinde yer alıyor.

CHP'nin boykot listesinde yer alan markalar, boykotyap.org isimli internet sitesinde güncel olarak paylaşılıyor. 37 marka CHP'nin boykot listesinde bulunuyor. Boykot edilen markalar arasında, medya gruplarından restoranlara kadar pek çok bilindik ve tanıdık isimler var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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