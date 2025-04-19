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Çiftçiler Traktörleriyle Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu: CHP Yozgat’tan Ekrem İmamoğlu İçin Seslendi

Çiftçiler Traktörleriyle Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu: CHP Yozgat’tan Ekrem İmamoğlu İçin Seslendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 15:34

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, il il mitinglerine devam ediyor. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin bugünkü adresi Yozgat’tı. Binlerce vatandaş alana akın ederken çiftçiler destek için traktörleriyle kilometrelerce kuyruk oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Yozgat Cumhuriyet Meydanı’na traktör kullanarak girdi. 

İşte CHP’nin Yozgat mitinginden detaylar ve görüntüler…

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Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

CHP Yozgat mitingine Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden gönderilen mesajını okumakla başladı. İmamoğlu mesajında  'Milletimiz demokrasi ve adalete sahip çıkmanın, partiler üstü bir milli bir mesele olduğunu gösterdi. Bunu hâlâ göremeyenler, anlamayanlar Yozgat’a iyi baksınlar. Hiç kimse Yozgat’ı kendi kalesi gibi görmesin. Yozgat, şu ya da bu partinin şu ya da bu şahsın değil, Cumhuriyet'in kalesidir, demokrasinin kalesidir, milli egemenliğin kalesidir' ifadelerine yer verdi.

Çiftçiler traktörleriyle kilometrelerce kuyruk oluşturdu. CHP lideri Özgür Özel, miting alanına traktörle geldi.

Çiftçiler traktörleriyle kilometrelerce kuyruk oluşturdu. CHP lideri Özgür Özel, miting alanına traktörle geldi.

Çiftçiler destek amaçlı kilometrelerce traktör kuyruğu oluştururken 64 yaşındaki çiftçi, 'Biz Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik. Bıktık bu adamdan, bıktık, bıktık. Ne malımız kaldı ne mülkümüz” dedi. 

Hatice Çekici isimli bir başka çiftçi ise “İmamoğlu’na kurban olayım ben. Anca onlar düzeltecek. Biz güvenemiyoruz artık. Bizim geleceğimiz yok, bizim geleceğimizden geçti. Biz torunlarımızın geleceğini istiyoruz artık' ifadelerini kullandı. 

Miting alanında traktörle gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise burada kısa bir açıklama yaptı. Özel, şunları dedi:

Yozgat'ta millet canından bezmiş. Yozgatlı çiftçiler aldılar traktörlerini, 100 traktör, 200 traktör yollara döküldüler. Türkiye'de büyük ses getirdi. Türkiye'yi yöneten kötü akıl bu insanlara 'Derdiniz ne, çözelim' diyeceğine, gitti ceza kesti. O cezaları sembolik olarak ben ve Ekrem Başkan üstlendik ama esas destek cezayı ödemekle değil buraya gelip onlarla birlikte olmakta. Telefonda konuştum bir arkadaşla 'Buraya gel' dedi, 'Miting yapalım' o çağrıya cevap verdik. Yozgat'ın tepkisinin sembolü traktör. Geçmişte Hayrabolu'da da kullanmıştık. Benim çocukluğum traktör üstünde geçti zaten. Şimdi miting alanına hep beraber traktör konvoyuyla gidiyoruz. Yozgat'ın sesini Türkiye'ye duyurmak için, Yozgat'ın desteğini Ekrem Başkan'a duyurmak için.'

Mitingde çiftçiler şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

Özgür Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Bir ezber bozuldu. Ezberlemişler 'Yozgat bizimdir, bizden başkasına oy vermez. Yozgat tepki vermez. Yozgat eylem yapmaz.' diye bir ezbere varmışlar. Rahmetli Nida Tüfekçi’nin dediği gibi: Dersini almış da ediyor ezber, sürmeli gözlerin sürmeyi nereden?

Yozgat o ezberi bozdu. Yozgat elbette onlara oy verdi diye onlar Yozgat'ı çantada keklik sandılar. Bilmezler ki artık Yozgat uyanmıştır. Bu millet uyanmıştır. Yozgat zulme susmamış bugün de bu meydana sığmamıştır. Sayın Erdoğan Yozgat'taki Ak Partililere pek kızmış geçen geldiğinde. Demiş ki 'bu ne? Bu kadar meydan mı olur? Bu tarafları niye doldurmadınız?'. Sayın Erdoğan Yozgat'a kızma. O dolduramadıkları yeri bugün biz doldurduk, biz doldurduk. Bugün Yozgat tarihinin, Yozgat tarihinin en kalabalık mitinglerinden biriyle Yozgat'tayız. Sadece meydan değil, meydanın ötesinde bariyerlerin etrafı, ara sokaklar, her tarafta ayrı bir miting var. Ziraat Bankası'nın önündeki emekliler, ellerinizden öpüyorum ellerinizden.

Yozgat'ın bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran, kornalarına basınca 81 vilayetten duyulan, dünya basınına konu olan çiftçileri yola çıktılae diye, tepki gösterdiler diye, çiftçiye destek yollaması gerekenler önce önüne jandarmayı koydular.

Milletin evladı jandarma ellerini milletin çiftçisinin karşısına diktiler. Sonra çiftçiye sahip çıkması, destek yollaması gerekenler çiftçilere 'O traktörler güya güvenliği, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.' diye ceza tebligatları postaladılar.

Oy alırken iyi, sonra hizmet yapmayınca, taban fiyata tepki olunca, çiftçi faize itiraz edince, mazotun yüksekliğinden, gübrenin yüksekliğinden yakınınca, çiftçi iktidara mesafe koyunca bir anda çiftçinin karşısına dikiliyorlar, köylünün karşısına dikiliyorlar.

Gördüm ki birileri yukarıdan bakıyor, kibirle bakıyor ve Yozgatlı köylüleri karınca gibi görüyor, onu ezmeye kalkıyor. Buradan iktidarı uyarıyorum: Karınca gibi çalışkan o çiftçileri, karınca gibi çalışkan o çiftçileri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

31 Mart seçimlerinde Erdoğan'ı uyarmış Yozgat'ın 19 Mart darbesine direnmesi kıymetlidir. Milletimiz bu darbeyi böyle meydanlarda püskürtmüştür. Milletin vicdanı bu yapılanlara razı gelmemiştir, gelmeyecektir. Şimdi karşımızda başarısız darbe girişiminin geriye kaldığı, bıraktığı bir cunta vardır. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan, huzurumuzu kaçırmaya çalışan bu anlayışa karşı hep birlikte en sert cevabı vermeliyiz. Ekonomimize kurşun sıkıp milletin lokmasına göz dikiyorlar. Emeklisini, çiftçiyi, işçiyi, memuru zor durumda bırakıp gençlerimizin gelecek kaygısını daha da arttırıyorlar. Ve bize de diyorlar ki: Biz bir düzen kurduk. Düzen gidiyor. Bu düzenin tekerine çomak sokmayın. Sizin düzeninizde adaletsizlik varsa, sizin düzeninizde haksızlık varsa, sizin düzeninizde yolsuzluk varsa, sizin düzeninizde iktidardan gitmemek için her şeyi göze almak varsa o düzenin tekerine vallahi de billahi de çomak sokacağız, çomak sokacağız, çomak sokacağız.

Çiftçilerin desteği böyle görüntülendi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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