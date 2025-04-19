Çiftçiler Traktörleriyle Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu: CHP Yozgat’tan Ekrem İmamoğlu İçin Seslendi

“Bir ezber bozuldu. Ezberlemişler 'Yozgat bizimdir, bizden başkasına oy vermez. Yozgat tepki vermez. Yozgat eylem yapmaz.' diye bir ezbere varmışlar. Rahmetli Nida Tüfekçi’nin dediği gibi: Dersini almış da ediyor ezber, sürmeli gözlerin sürmeyi nereden?

Yozgat o ezberi bozdu. Yozgat elbette onlara oy verdi diye onlar Yozgat'ı çantada keklik sandılar. Bilmezler ki artık Yozgat uyanmıştır. Bu millet uyanmıştır. Yozgat zulme susmamış bugün de bu meydana sığmamıştır. Sayın Erdoğan Yozgat'taki Ak Partililere pek kızmış geçen geldiğinde. Demiş ki 'bu ne? Bu kadar meydan mı olur? Bu tarafları niye doldurmadınız?'. Sayın Erdoğan Yozgat'a kızma. O dolduramadıkları yeri bugün biz doldurduk, biz doldurduk. Bugün Yozgat tarihinin, Yozgat tarihinin en kalabalık mitinglerinden biriyle Yozgat'tayız. Sadece meydan değil, meydanın ötesinde bariyerlerin etrafı, ara sokaklar, her tarafta ayrı bir miting var. Ziraat Bankası'nın önündeki emekliler, ellerinizden öpüyorum ellerinizden.

Yozgat'ın bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran, kornalarına basınca 81 vilayetten duyulan, dünya basınına konu olan çiftçileri yola çıktılae diye, tepki gösterdiler diye, çiftçiye destek yollaması gerekenler önce önüne jandarmayı koydular.

Milletin evladı jandarma ellerini milletin çiftçisinin karşısına diktiler. Sonra çiftçiye sahip çıkması, destek yollaması gerekenler çiftçilere 'O traktörler güya güvenliği, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.' diye ceza tebligatları postaladılar.

Oy alırken iyi, sonra hizmet yapmayınca, taban fiyata tepki olunca, çiftçi faize itiraz edince, mazotun yüksekliğinden, gübrenin yüksekliğinden yakınınca, çiftçi iktidara mesafe koyunca bir anda çiftçinin karşısına dikiliyorlar, köylünün karşısına dikiliyorlar.

Gördüm ki birileri yukarıdan bakıyor, kibirle bakıyor ve Yozgatlı köylüleri karınca gibi görüyor, onu ezmeye kalkıyor. Buradan iktidarı uyarıyorum: Karınca gibi çalışkan o çiftçileri, karınca gibi çalışkan o çiftçileri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

31 Mart seçimlerinde Erdoğan'ı uyarmış Yozgat'ın 19 Mart darbesine direnmesi kıymetlidir. Milletimiz bu darbeyi böyle meydanlarda püskürtmüştür. Milletin vicdanı bu yapılanlara razı gelmemiştir, gelmeyecektir. Şimdi karşımızda başarısız darbe girişiminin geriye kaldığı, bıraktığı bir cunta vardır. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan, huzurumuzu kaçırmaya çalışan bu anlayışa karşı hep birlikte en sert cevabı vermeliyiz. Ekonomimize kurşun sıkıp milletin lokmasına göz dikiyorlar. Emeklisini, çiftçiyi, işçiyi, memuru zor durumda bırakıp gençlerimizin gelecek kaygısını daha da arttırıyorlar. Ve bize de diyorlar ki: Biz bir düzen kurduk. Düzen gidiyor. Bu düzenin tekerine çomak sokmayın. Sizin düzeninizde adaletsizlik varsa, sizin düzeninizde haksızlık varsa, sizin düzeninizde yolsuzluk varsa, sizin düzeninizde iktidardan gitmemek için her şeyi göze almak varsa o düzenin tekerine vallahi de billahi de çomak sokacağız, çomak sokacağız, çomak sokacağız.