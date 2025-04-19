İstanbullular Dikkat! Saat 15.00 İtibarıyla Bazı Metro Durakları Kapatılacak
CHP bugün (19 Nisan Cumartesi) saat 19.00’da Filistin’e destek yürüyüşü düzenleyecek. Tünel’den başlayacak yürüyüş “Gazze’de soykırıma, katliama, tehcire hayır!” sözleriyle açıklandı.
Ancak İstanbul Valiliği’nden Taksim'e giden metro duraklarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada saat 15.00 itibarıyla bazı metro duraklarının kapatılacağı belirtildi.
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle 👇
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CHP, bugün Taksim'de Gazze yürüyüşü düzenleyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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