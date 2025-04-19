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İstanbullular Dikkat! Saat 15.00 İtibarıyla Bazı Metro Durakları Kapatılacak

İstanbullular Dikkat! Saat 15.00 İtibarıyla Bazı Metro Durakları Kapatılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 11:42

CHP bugün (19 Nisan Cumartesi) saat 19.00’da Filistin’e destek yürüyüşü düzenleyecek. Tünel’den başlayacak yürüyüş “Gazze’de soykırıma, katliama, tehcire hayır!” sözleriyle açıklandı.

Ancak İstanbul Valiliği’nden Taksim'e giden metro duraklarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada saat 15.00 itibarıyla bazı metro duraklarının kapatılacağı belirtildi.

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle 👇

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle 👇
twitter.com

'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır.

Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.'

CHP, bugün Taksim'de Gazze yürüyüşü düzenleyecek.

CHP, bugün Taksim'de Gazze yürüyüşü düzenleyecek.
twitter.com

CHP, Gazze’de yaşanan soykırımı protesto etmek için bugün Taksim’de yürüyüş gerçekleştirecek. Tünel’de başlayacak yürüyüşün Taksim Meydanı’na kadar sürmesi planlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Nehirden denize özgür Filistin! Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!' sözleriyle çağrı yapmıştı.

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twitter.com

CHP'li Çelik, bir başka paylaşımında ise 19 Nisan Cumartesi günü CHP olarak yapacaklarını şöyle duyurdu:

“Gün boyu İstanbul’un 39 ilçesinde erken seçim ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için tüm meydanlarda imza seferberliğindeyiz. 

Saat 13:00’te, Kanal İstanbul’a karşı 'Beton kanala, talana hayır!' demek için basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. 

Saat 17:00’de öğrencilerimizin Beyazıt Meydanı’ndan, Saraçhane’ye yürüyüşünü milletvekillerimiz ve avukatlarımızla takip edeceğiz.

Saat 19:00’da Tünel’den Taksim’e ‘Gazze’de soykırıma, katliama, tehcire hayır!’ diyeceğiz.”

Ancak CHP’nin Taksim’deki Gazze yürüyüşü duyurusunun hemen ardından İstanbul Valiliği’nden Taksim’e giden metroları kapatma kararı geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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