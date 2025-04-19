İstanbullular Dikkat! Saat 15.00 İtibarıyla Bazı Metro Durakları Kapatılacak

CHP'li Çelik, bir başka paylaşımında ise 19 Nisan Cumartesi günü CHP olarak yapacaklarını şöyle duyurdu:

“Gün boyu İstanbul’un 39 ilçesinde erken seçim ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için tüm meydanlarda imza seferberliğindeyiz.

Saat 13:00’te, Kanal İstanbul’a karşı 'Beton kanala, talana hayır!' demek için basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz.

Saat 17:00’de öğrencilerimizin Beyazıt Meydanı’ndan, Saraçhane’ye yürüyüşünü milletvekillerimiz ve avukatlarımızla takip edeceğiz.

Saat 19:00’da Tünel’den Taksim’e ‘Gazze’de soykırıma, katliama, tehcire hayır!’ diyeceğiz.”

Ancak CHP’nin Taksim’deki Gazze yürüyüşü duyurusunun hemen ardından İstanbul Valiliği’nden Taksim’e giden metroları kapatma kararı geldi.