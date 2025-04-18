HÜDA PAR’ın TBMM’ye Sunduğu “Cinsel İlişki” Konulu Kanun Teklifi Tepki Çekti
Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR, “Alenen cinsel ilişkide bulunan kişi, 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Alenen hayasızca hareketlerde bulunan veya teşhircilik yapan kişi 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır” maddelerinin yer aldığı Kanun Teklifi’ni TBMM’ye sundu. Tartışmalı Kanun Teklifi’ne sosyal medyada tepki yağdı.
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“Halkın edep, ar ve haya duygularının korunması..."
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“Alenen cinsel ilişkide bulunan kişi iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
HÜDA PAR'ın Kanun Teklifi tepkileri beraberinde getirdi👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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