HÜDA PAR’ın TBMM’ye Sunduğu “Cinsel İlişki” Konulu Kanun Teklifi Tepki Çekti

TBMM’ye sunulan kanun teklifinde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç’in imzası bulunuyor.

Sunulan kanun teklifinde gerekçe olarak, “Halkın edep, ar ve haya duygularının korunması hem sağlıklı bir toplum inşası hem de genel ahlak açısından hayati öneme sahiptir. Toplumsal kültürden ve ahlak anlayışından, ortak değer yargılarından kaynaklanan bu duyguların zedelenmesi, değersizleştirilmesi ahlaki çürümeye ve giderek sosyal dokunun sarsılmasına neden olmaktadır” denildi.

Teklifte yer alan gerekçelerden bazıları şöyle:

“Aynı cinsiyetten bireyler arasındaki cinsel birliktelikleri savunan, bunu teşvik edip propagandasım yapan ifsat edici hareket, tutum ve davranışlar insan fıtratını, nesli, aileyi ve nihayetinde toplumsal yapıyı ve değerleri yıkıcı faaliyetlerdir.

'Cinsiyet tercihi ve özgürlüğü' adı altında cinsiyetsizliği odak noktasına koyan bu anlayış ve sapkın ideolojiler, marjinal şekilde tezahür etse de oluşturdukları tahribat her geçen gün artmaktadır. Aile birliğini, evliliği, her türlü toplumsal, ahlaki ve manevi değeri gereksiz gören ve değersiz göstermeye çalışan bu anlayış ve hareketler, saldırgan bir tavırla sapkın ideolojilerini ve yaşam tarzlanma topluma dayatmaktadır.

İnsan, kadın ve erkek olarak yaratılmış olup ancak karşı cinsiyetteki birisi ile evlilik birliği kurabilir. Tarih boyunca medeni toplumlar ve devletler aile hukukunu, evlilik kurumunu bu ilke üzerine tesis etmişlerdir.”