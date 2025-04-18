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HÜDA PAR’ın TBMM’ye Sunduğu “Cinsel İlişki” Konulu Kanun Teklifi Tepki Çekti

HÜDA PAR’ın TBMM’ye Sunduğu “Cinsel İlişki” Konulu Kanun Teklifi Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 00:43

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR, “Alenen cinsel ilişkide bulunan kişi, 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Alenen hayasızca hareketlerde bulunan veya teşhircilik yapan kişi 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır” maddelerinin yer aldığı Kanun Teklifi’ni TBMM’ye sundu. Tartışmalı Kanun Teklifi’ne sosyal medyada tepki yağdı.

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“Halkın edep, ar ve haya duygularının korunması..."

“Halkın edep, ar ve haya duygularının korunması..."

TBMM’ye sunulan kanun teklifinde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç’in imzası bulunuyor. 

Sunulan kanun teklifinde gerekçe olarak, “Halkın edep, ar ve haya duygularının korunması hem sağlıklı bir toplum inşası hem de genel ahlak açısından hayati öneme sahiptir. Toplumsal kültürden ve ahlak anlayışından, ortak değer yargılarından kaynaklanan bu duyguların zedelenmesi, değersizleştirilmesi ahlaki çürümeye ve giderek sosyal dokunun sarsılmasına neden olmaktadır” denildi. 

Teklifte yer alan gerekçelerden bazıları şöyle: 

“Aynı cinsiyetten bireyler arasındaki cinsel birliktelikleri savunan, bunu teşvik edip propagandasım yapan ifsat edici hareket, tutum ve davranışlar insan fıtratını, nesli, aileyi ve nihayetinde toplumsal yapıyı ve değerleri yıkıcı faaliyetlerdir. 

'Cinsiyet tercihi ve özgürlüğü' adı altında cinsiyetsizliği odak noktasına koyan bu anlayış ve sapkın ideolojiler, marjinal şekilde tezahür etse de oluşturdukları tahribat her geçen gün artmaktadır. Aile birliğini, evliliği, her türlü toplumsal, ahlaki ve manevi değeri gereksiz gören ve değersiz göstermeye çalışan bu anlayış ve hareketler, saldırgan bir tavırla sapkın ideolojilerini ve yaşam tarzlanma topluma dayatmaktadır.

İnsan, kadın ve erkek olarak yaratılmış olup ancak karşı cinsiyetteki birisi ile evlilik birliği kurabilir. Tarih boyunca medeni toplumlar ve devletler aile hukukunu, evlilik kurumunu bu ilke üzerine tesis etmişlerdir.”

“Alenen cinsel ilişkide bulunan kişi iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

“Alenen cinsel ilişkide bulunan kişi iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle sıralandı:

  • 'Alenen hayasızca hareketlerde bulunan veya teşhircilik yapan kişi bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

  • Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin aynı biyolojik cinsiyetten kişiler arasında işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır. 

  • Aynı biyolojik cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi veya cinsel davranışı teşvik eden, özendiren, herhangi bir şekilde bunu yayan veya propagandasını yapan kişilere üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

  • Bu suçun her türlü yazılı, görsel, işitsel, klasik veya dijital iletişim ve bilişim vasıtalarıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  • Dördüncü fıkradaki suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

  • 5237 sayılı Kanunun 230 uncu maddesinin başlığı 'Birden çok evlilik, hileli evlenme' şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

  • Biyolojik cinsiyetini gizlemek suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

  • 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Aym biyolojik cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi veya cinsel davranışı teşvik edip özendiremez, propagandasını yapıp yayamaz. Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.'

HÜDA PAR'ın Kanun Teklifi tepkileri beraberinde getirdi👇

HÜDA PAR'ın Kanun Teklifi tepkileri beraberinde getirdi👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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