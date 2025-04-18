ABD’den Şam İçin Korkutan Dördüncü Seviye Uyarısı: Her An Saldırı Olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 'ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerler de dahil olmak üzere, her an gerçekleşebilecek olası saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ediyor.

Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir' ifadeleri yer aldı.