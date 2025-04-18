ABD’den Şam İçin Korkutan Dördüncü Seviye Uyarısı: Her An Saldırı Olabilir
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“Şam’da her an saldırı olabilir.”
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"Seyahat uyarımız 4.seviye: Seyahat etmeyin."
"Saldırı yöntemleri, bireysel saldırganlar, silahlı kişiler veya patlayıcı cihazlar kullanımı gibi çeşitli şekillerde olabilir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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