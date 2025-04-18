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ABD’den Şam İçin Korkutan Dördüncü Seviye Uyarısı: Her An Saldırı Olabilir

ABD’den Şam İçin Korkutan Dördüncü Seviye Uyarısı: Her An Saldırı Olabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 23:50 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 23:53

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam için korkutan güvenlik uyarısı yaptı. Şam’da her an saldırı olabileceğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı “Suriye için Seyahat Uyarımız 4. Seviyededir: Seyahat Etmeyin” açıklamasını yaptı. 

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“Şam’da her an saldırı olabilir.”

“Şam’da her an saldırı olabilir.”

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 'ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerler de dahil olmak üzere, her an gerçekleşebilecek olası saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ediyor.

Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir' ifadeleri yer aldı.

"Seyahat uyarımız 4.seviye: Seyahat etmeyin."

"Seyahat uyarımız 4.seviye: Seyahat etmeyin."

Açıklamada seyahat uyarısının 4. seviye olduğu belirtildi:

'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye için Seyahat Uyarısı, Seviye 4: Seyahat Etmeyin düzeyindedir. Bu uyarı, terörizm, sivil kargaşa, kaçırılma, rehine alma, silahlı çatışma ve keyfi gözaltı gibi ciddi riskler nedeniyle yürürlükte kalmaktadır. Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddetten güvenli kabul edilmemelidir.

Bakanlık, teröristlerin Suriye'de kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamaya devam ettiğini hatırlatmaktadır. Bu kişiler, halka açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı diğer alanlar gibi yerleri az ya da hiç uyarı vermeden hedef alabilirler.'

"Saldırı yöntemleri, bireysel saldırganlar, silahlı kişiler veya patlayıcı cihazlar kullanımı gibi çeşitli şekillerde olabilir."

"Saldırı yöntemleri, bireysel saldırganlar, silahlı kişiler veya patlayıcı cihazlar kullanımı gibi çeşitli şekillerde olabilir."

'ABD’nin Şam Büyükelçiliği 2012 yılında faaliyetlerini askıya almıştır. ABD hükümeti, Suriye'deki ABD vatandaşlarına ne rutin ne de acil konsolosluk hizmeti sunamamaktadır. Çek Cumhuriyeti, Suriye'deki ABD çıkarlarını koruyan ülke olarak görev yapmaktadır.

Suriye'de bulunan ve acil yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının, Çek Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği'ndeki ABD Çıkarları Temsilciliği ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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tatanga

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