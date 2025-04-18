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Koç Holding’e Rekabet Kurumu’ndan Müjdeli Haber: Otomotiv Devinin Tofaş'a Devrine Tarihi Onay

Koç Holding’e Rekabet Kurumu’ndan Müjdeli Haber: Otomotiv Devinin Tofaş'a Devrine Tarihi Onay

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 21:16

Tofaş hisseleri 17 Nisan Perşembe günü sürpriz bir şekilde yükseldi. Yüzde 9.99 değer kazanan hisselerin perde arkası ortaya çıktı. Tofaş’ın bağlı olduğu Koç Holding’e Rekabet Kurumu’ndan müjdeli haber geldi. Rekabet Kurumu, Tofaş-Stellantis devralma işlemine onay verdi. Yapılan açıklamada 'Rekabet Kurulu Tofaş/Stellantis devralma işlemine tarihi bir kararla onay verdi' denildi.

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Koç Holding'e müjdeli haber Rekabet Kurumu'ndan geldi.

Koç Holding'e müjdeli haber Rekabet Kurumu'ndan geldi.

Tofaş'ın hisselerinde 17 Nisan günü beklenmedik hareketlilik, yatırımcıların aklında soru işareti oluşturdu. Bu hareketliliğin nedeni ise ortaya çıktı. Rekabet Kurumu, Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot gibi otomotiv devlerinin sahibi olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin Tofaş'a devrine onay verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle oldu:

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle oldu:

'Tofaş/Stellantis devralma işlemine yatırım ve dağıtım taahhütler kapsamında onay verildi.

Rekabet Kurulu Tofaş/Stellantis devralma işlemine tarihi bir kararla onay verdi. Söz konusu iznin tarafların yatırım yapma şartına bağlanması Kurum tarihi bakımından bir ilki oluşturuyor. Bu kararın, genellikle statik olarak fiyat/çıktı analizine dayalı toplumsal refah kriterinin daha geniş ve rekabetin dinamik etkilerini dikkate alan bir anlayışla ele alınması gerektiğini göstermesi bakımından uluslararası içtihat ve literatüre de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. 

Rekabet Kurulu, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş/Stellantis işlemine izin verdi. Sunulan taahhütler bir yatırım planını ve dağıtım/satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını da kapsıyor. Tofaş’ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yatırım planının otomotiv ana sanayine olduğu kadar yan sanayiye de olumlu bir şekilde yansıyacağı öngörülüyor.

İşlemin verilen taahhütlerle birlikte Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu.  Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler sundu. İşlemin tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu tedbirler izin kararının verilmesinde önemli bir rol oynadı. Böylece, işlem taraflarına ait bayilerin “one-stop-shop (tek durak)” olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi. Kurul nihai inceleme aşamasında çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı. Söz konusu görüşlerde dile getirilen hususlar Kurulun işlem ile ilgili ayrıntılı çalışmasında tek tek dikkate alındı ve değerlendirildi. 

Tarafların 2024 yılı Ekim ayında sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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