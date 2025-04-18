Koç Holding’e Rekabet Kurumu’ndan Müjdeli Haber: Otomotiv Devinin Tofaş'a Devrine Tarihi Onay
Tofaş hisseleri 17 Nisan Perşembe günü sürpriz bir şekilde yükseldi. Yüzde 9.99 değer kazanan hisselerin perde arkası ortaya çıktı. Tofaş’ın bağlı olduğu Koç Holding’e Rekabet Kurumu’ndan müjdeli haber geldi. Rekabet Kurumu, Tofaş-Stellantis devralma işlemine onay verdi. Yapılan açıklamada 'Rekabet Kurulu Tofaş/Stellantis devralma işlemine tarihi bir kararla onay verdi' denildi.
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Koç Holding'e müjdeli haber Rekabet Kurumu'ndan geldi.
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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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