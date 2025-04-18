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Kriz Kahini Doktor Felaket Lakaplı İstanbul Doğumlu Ekonomist Dünyanın Beklediği İki Senaryoyu Açıkladı

Kriz Kahini Doktor Felaket Lakaplı İstanbul Doğumlu Ekonomist Dünyanın Beklediği İki Senaryoyu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 19:16

'Doktor Felaket' lakaplı Nouriel Roubini isimli ekonomist dünya ülkelerine önemli uyarılarda bulundu. Küresel ekonomi krizlerini öngörmesiyle tanınan ünlü isim, dünyanın beklediği iki kritik senaryoyu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştiren Roubini, Çin ile başlayan küresel ticaret savaşına değindi. Roubini, borsalar ve dolar için önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/yerel-haberler...
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"Doktor Felaket" lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, ekonomiye dair yeni uyarılar ve öngörülerde bulundu.

"Doktor Felaket" lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, ekonomiye dair yeni uyarılar ve öngörülerde bulundu.

1958 yılında İstanbul'da doğan İran asıllı ekonomist ve yazar Nouriel Roubini, 2008 küresel finans krizini önceden öngören ve krizlere dair dünya ülkelerine önemli uyarılarda bulunan bir isim. 'Doktor Felaket' lakabıyla tanınan Roubini'nin öngörüleri ve analizleri, akademik çevrelerde takdir ediliyor.

Ünlü ekonomist, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Son olarak ABD'nin başlattığı küresel ticaret savaşının dünyadaki yankılarını değerlendiren Roubini'nin uyarıları endişe verici boyutta.

'Dünyada artık orman kanunu geçerli.' diyen Roubini, küresel ekonominin kaosa sürüklendiğini dile getirdi. 'Beyaz Saray'a Mickey Mouse'u da koysanız fark etmez.' ifadelerini kullanan ekonomist, 'Aptal politikalar izlerseniz, piyasa sizi cezalandırır. ABD resesyona girmeyecek. Teknoloji, tarifelerden daha önemli. ABD'de büyüme yüzde 2'den 4'lere çıkacak. ABD'de enflasyon artsa da Fed faizi düşürmeyecek. Powell, Trump'tan daha kuvvetli. Ama adım atmıyor. Trump, Powell'ı kovacak ama bu geri tepecek.' şeklinde konuştu.

Roubini, dünyanın beklediği iki senaryoyu açıkladı.

Roubini, dünyanın beklediği iki senaryoyu açıkladı.

Roubini'nin iyimser senaryosuna göre, ABD ve Çin arasındaki müzakereler sonucunda anlaşmaya varılacak ve tarifeler düşürülecek. Ancak kötü senaryoda ise, müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa dünya ekonomisinde sert düşüşler ve kayıplar yaşanacak; ABD ve Çin resesyona girecek ve borsalar çakılacak.

Roubini'nin bir diğer senaryosuna göre küresel resesyon oluşabilir: 'En olası senaryo bu. Çin'le ABD arasında anlaşma ihtimali düşüyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşı soğuk savaşa dönüşebilir ve Tayvan'da sıcak savaş çıkabilir. Çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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