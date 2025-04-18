Kriz Kahini Doktor Felaket Lakaplı İstanbul Doğumlu Ekonomist Dünyanın Beklediği İki Senaryoyu Açıkladı

1958 yılında İstanbul'da doğan İran asıllı ekonomist ve yazar Nouriel Roubini, 2008 küresel finans krizini önceden öngören ve krizlere dair dünya ülkelerine önemli uyarılarda bulunan bir isim. 'Doktor Felaket' lakabıyla tanınan Roubini'nin öngörüleri ve analizleri, akademik çevrelerde takdir ediliyor.

Ünlü ekonomist, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Son olarak ABD'nin başlattığı küresel ticaret savaşının dünyadaki yankılarını değerlendiren Roubini'nin uyarıları endişe verici boyutta.

'Dünyada artık orman kanunu geçerli.' diyen Roubini, küresel ekonominin kaosa sürüklendiğini dile getirdi. 'Beyaz Saray'a Mickey Mouse'u da koysanız fark etmez.' ifadelerini kullanan ekonomist, 'Aptal politikalar izlerseniz, piyasa sizi cezalandırır. ABD resesyona girmeyecek. Teknoloji, tarifelerden daha önemli. ABD'de büyüme yüzde 2'den 4'lere çıkacak. ABD'de enflasyon artsa da Fed faizi düşürmeyecek. Powell, Trump'tan daha kuvvetli. Ama adım atmıyor. Trump, Powell'ı kovacak ama bu geri tepecek.' şeklinde konuştu.