Kriz Kahini Doktor Felaket Lakaplı İstanbul Doğumlu Ekonomist Dünyanın Beklediği İki Senaryoyu Açıkladı
Kaynak: https://www.dha.com.tr/yerel-haberler...
'Doktor Felaket' lakaplı Nouriel Roubini isimli ekonomist dünya ülkelerine önemli uyarılarda bulundu. Küresel ekonomi krizlerini öngörmesiyle tanınan ünlü isim, dünyanın beklediği iki kritik senaryoyu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştiren Roubini, Çin ile başlayan küresel ticaret savaşına değindi. Roubini, borsalar ve dolar için önemli uyarılarda bulundu.
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"Doktor Felaket" lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, ekonomiye dair yeni uyarılar ve öngörülerde bulundu.
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Roubini, dünyanın beklediği iki senaryoyu açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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