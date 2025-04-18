Gözaltına Alınan Civciv Baronu İsyan Etti
Aydın’ın İncirliova ilçesinde 5 bine yakın kanatlı hayvanın üretildiği yasa dışı çiftliğe operasyon düzenlendi. Beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevkleri sırasında isyan etti: “Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar.”
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Civciv baronları gözaltına alındı.
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“Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar.”
Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇
Sosyal medyada olaya dair yapılan yorumlardan birkaçı ise şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Civciv baronu uyuşturucu baronunu kiskanmiş adam haklı 😂hükümet bir pikaçunun peşine düşmüş 😂😂 vallahi sınırları aştık
Kesin pikachuya benziyorlar diye
bazilari daha barondur