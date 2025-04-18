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Gözaltına Alınan Civciv Baronu İsyan Etti

Gözaltına Alınan Civciv Baronu İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 17:26

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 5 bine yakın kanatlı hayvanın üretildiği yasa dışı çiftliğe operasyon düzenlendi. Beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevkleri sırasında isyan etti: “Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar.”

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Civciv baronları gözaltına alındı.

Civciv baronları gözaltına alındı.

İncirliova’nın Hacıaliobası Mahallesi’nde bir çiftlikte sertifikasız kanatlı hayvan üretimi yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı baskında 5 bine yakın hayvanın üretiminin yapıldığı tespit edildi. 

Kanatlı hayvanlar için itlaf kararı verilirken beş kişi gözaltına alındı.

“Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar.”

“Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar.”

Haklarında işlem başlatılan şüpheliler karara isyan etti. Şüphelilerden birisi  'Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar. Civciv sattığımız için elimize kelepçe vurdular. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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maestro__

Civciv baronu uyuşturucu baronunu kiskanmiş adam haklı 😂hükümet bir pikaçunun peşine düşmüş 😂😂 vallahi sınırları aştık

session

Kesin pikachuya benziyorlar diye

what ever

bazilari daha barondur