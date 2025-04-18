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Otobüste Eşini Yanağından Öptü Diye Kıyamet Kopardı: ''Sevişme Yeri mi Burası?''

Otobüste Eşini Yanağından Öptü Diye Kıyamet Kopardı: ''Sevişme Yeri mi Burası?''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 16:49

Kayseri'de iddiaya göre otobüste eşini yanağından öpen kadına bir yolcu, 'Sevişme yeri mi burası' diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

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Otobüste eşini yanağından öpen kadına söylenenler hayrete düşürdü. İşte o anlar:

Kayseri'de bir otobüste yaşanan olay duyanları şoke etti. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de toplu taşımada seyahat eden bir kadın yolcu, aynı otobüsteki eşini öperek uğurladı.

Kayseri'de bir otobüste yaşanan olay duyanları şoke etti. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de toplu taşımada seyahat eden bir kadın yolcu, aynı otobüsteki eşini öperek uğurladı.

Yolcular arasında bulunan bir kadın, 'Sevişme yeri mi burası?' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine kadın, 'Kocam be' diyerek yanıt verdi. 

Tepki gösteren kadın, 'Nereden kocanız?' diye sordu. Şoförün eşi ise  'Nikah defterini getireyim mi?' dedi. 

Bununla da kalmayan kadın, 'Etik mi yaptığınız?' diyerek konuşmaya devam etti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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