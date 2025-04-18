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Van'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi de Yaralandı

Van'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi de Yaralandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 15:10

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Van'ın Şerefiye Mahallesi'ndeki Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Şerefiye Mahallesi'ndeki Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi.

5 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tedavi altına alınan yaralılardan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tedavi altına alınan yaralılardan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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