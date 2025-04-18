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Şikayetini Geri Çekti: Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Motosiklet Davasında Karar

Şikayetini Geri Çekti: Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Motosiklet Davasında Karar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 11:45

Survivor yarışmasıyla tanınan ve çok sevilen oyuncu ve sunucu Murat Ceylan’ın elektrikli motosikleti kapalı otoparktan çalınmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu Ceylan'ın motosikletini çalan sanığın cezası belli oldu.

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Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın motosikletini çaldığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın motosikletini çaldığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 6 Ekim 2022’de Murat Ceylan’ın elektrikli motosikletinin kapalı otoparktan çaldığı iddia edildi.

Bu olay sonrası Murat Ceylan soluğu karakolda aldı. Motorsikleti çaldığı iddia edilen 22 yaşındaki Fatih Ö’nün başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.

Bu olay sonrası Murat Ceylan soluğu karakolda aldı. Motorsikleti çaldığı iddia edilen 22 yaşındaki Fatih Ö’nün başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.

Sanık Fatih Ö'nün yargılandığı davada sona gelindi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Murat Ceylan’ın avukatı Görkem Güngör hazır bulundu. Mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Fatih Ö., ‘’Suçumu kabul ediyorum, Ceylan’ın zararını giderdim. Beraatıma karar verilmesini talep ederim’’ dedi.

Müşteki Ceylan’ın avukatı Görkem Güngör, şikayetlerini çektiklerini söyledi.

Müşteki Ceylan’ın avukatı Görkem Güngör, şikayetlerini çektiklerini söyledi.

Mahkeme, sanık Fatih Ö’yü ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan, Murat Ceylan’ın zararını yargılama aşamasında giderdiğini de dikkate alarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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