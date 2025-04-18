Şikayetini Geri Çekti: Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Motosiklet Davasında Karar
Survivor yarışmasıyla tanınan ve çok sevilen oyuncu ve sunucu Murat Ceylan’ın elektrikli motosikleti kapalı otoparktan çalınmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu Ceylan'ın motosikletini çalan sanığın cezası belli oldu.
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Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın motosikletini çaldığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
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Bu olay sonrası Murat Ceylan soluğu karakolda aldı. Motorsikleti çaldığı iddia edilen 22 yaşındaki Fatih Ö’nün başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.
Müşteki Ceylan’ın avukatı Görkem Güngör, şikayetlerini çektiklerini söyledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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