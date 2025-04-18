Faiz Kararı İçin “Ekonomiye Darbe” Diyen Yeni Şafak, Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek’i Hedef Aldı
Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında oranın yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası’nın bu kararına hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan şaşırtan bir tepki geldi. Gazetede “Bir darbede hazine ve Merkez’den” başlığı ile yayımlanan haberde faiz arttırımı hakkında ‘Ekonomiye darbe’ tanımı kullanıldı. İşte detaylar…
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı.
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Merkez Bankası’nın faiz kararına hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan sert tepki geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Biz kimin ekonomiye darbe vurduğunu biliyoruz sen merak etme Yeni Taşak 👍🏼
Bunu rakibini içeri atan patronuna soracaksın!
Sorsan ekonomi dahileri kendileri!!!