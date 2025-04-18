Faiz Kararı İçin “Ekonomiye Darbe” Diyen Yeni Şafak, Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek’i Hedef Aldı

Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararına “Yavaşlayan üretimi daha da baltalayacak bir karar” diyen gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

“Ekonomiye bir darbe de Hazine Bakanlığı'nın güdümünden çıkmayan Merkez Bankası'ndan geldi. Döviz talebindeki sınırlı yükselişi bahane eden ve reel sektörün finansmana erişim sorununu görmezden gelen Merkez Bankası, politika faizini 3,5 puan artışla yüzde 46'ya çıkardı. İş dünyasının faizlerde düşüş beklentisinin aksine hareket eden Merkez Bankası, yavaşlayan üretimi daha da baltalayacak bir karara imza attı.”