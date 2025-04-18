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Faiz Kararı İçin “Ekonomiye Darbe” Diyen Yeni Şafak, Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek’i Hedef Aldı

Faiz Kararı İçin “Ekonomiye Darbe” Diyen Yeni Şafak, Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek’i Hedef Aldı

Merkez Bankası
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 11:05

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında oranın yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası’nın bu kararına hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan şaşırtan bir tepki geldi. Gazetede “Bir darbede hazine ve Merkez’den” başlığı ile yayımlanan haberde faiz arttırımı hakkında ‘Ekonomiye darbe’ tanımı kullanıldı. İşte detaylar…

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir” denildi.

Merkez Bankası’nın faiz kararına hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan sert tepki geldi.

Merkez Bankası’nın faiz kararına hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan sert tepki geldi.

Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararına “Yavaşlayan üretimi daha da baltalayacak bir karar” diyen gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi: 

“Ekonomiye bir darbe de Hazine Bakanlığı'nın güdümünden çıkmayan Merkez Bankası'ndan geldi. Döviz talebindeki sınırlı yükselişi bahane eden ve reel sektörün finansmana erişim sorununu görmezden gelen Merkez Bankası, politika faizini 3,5 puan artışla yüzde 46'ya çıkardı. İş dünyasının faizlerde düşüş beklentisinin aksine hareket eden Merkez Bankası, yavaşlayan üretimi daha da baltalayacak bir karara imza attı.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ercan ugur

Biz kimin ekonomiye darbe vurduğunu biliyoruz sen merak etme Yeni Taşak 👍🏼

holylight

Bunu rakibini içeri atan patronuna soracaksın!

İzzet Erğun

Sorsan ekonomi dahileri kendileri!!!