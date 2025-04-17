Serbest Bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı: ''Çok Üzgün ve Pişmanım''
Adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı'nın ifadesinde, ''Çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım' dedi.
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"Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" iddiasını ortaya atan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Bolu Adliyesi'ne sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Nöbetçi Hakimlikçe, Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Yaptığı paylaşım nedeniyle pişmanlığını dile getiren Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığının altını çizdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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