Cem Küçük Bazı AKP'li Gazeteci ve YouTuberlara Çattı: 'İBB'den Fonlanıyorlar, Ne Mal Oldukları Ortaya Çıkacak'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bazı AKP'li gazetecilere ve YouTuberlara sinirlendi. Küçük paylaşımında, ''İBB’deki rüşvet, yolsuzluk ve MASAK raporları konuşulmasın istiyorsunuz. Sizin de ne mal olduğunuz ortaya çıkacak'' diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci ve yazar Cem Küçük, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında sessizliğini koruyan meslektaşlarına ateş püskürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''AK Parti içindeki birkaç gazeteci ve youtuber’ın sessizlikleri ibretlik'' diyerek paylaşımına başlayan Cem Küçük şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın