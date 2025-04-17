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Basına Kapalı Gerçekleştirildi: Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ziyaret

Basına Kapalı Gerçekleştirildi: Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ziyaret

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 21:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

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Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la da görüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la da görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın'ı bakanlığımızda ağırladık. Sarı-lacivertli camiamıza, yönetimine ve sahada emek veren sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor kulüplerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz' dedi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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