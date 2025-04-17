Basına Kapalı Gerçekleştirildi: Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la da görüştü.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın