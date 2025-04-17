Yüzlerce Kişiyi Dolandıran Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı: Çalışanlarından Özür Diledi
Adana'da faaliyet gösteren bir güzel merkezinin sahibi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez'in yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.
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Güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, çalışanlarına özür mesajı attıktan sonra yurt dışına kaçtı.
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Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Sinem Çekinmez, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı.
Çalışanlarının olduğu gruba mesaj atan Sinem Çekinmez, özür diledi. Çekinmez mesajın şu ifadeleri kullandı:
İş yerinin yağmalandığı o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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