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Yüzlerce Kişiyi Dolandıran Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı: Çalışanlarından Özür Diledi

Yüzlerce Kişiyi Dolandıran Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı: Çalışanlarından Özür Diledi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 19:07

Adana'da faaliyet gösteren bir güzel merkezinin sahibi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez'in yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

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Güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, çalışanlarına özür mesajı attıktan sonra yurt dışına kaçtı.

Güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, çalışanlarına özür mesajı attıktan sonra yurt dışına kaçtı.

Müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi satan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği ortaya çıktı.

Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Sinem Çekinmez, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı.

Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Sinem Çekinmez, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı.

Patronları hakkında ortaya atılan iddiaları duyan çalışanlar, erken saatlerde güzellik merkezinin şubelerine koştu. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyalara el koydu.

Aylardır maaşlarını alamayan çalışanlar, Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Çalışanlarının olduğu gruba mesaj atan Sinem Çekinmez, özür diledi. Çekinmez mesajın şu ifadeleri kullandı:

Çalışanlarının olduğu gruba mesaj atan Sinem Çekinmez, özür diledi. Çekinmez mesajın şu ifadeleri kullandı:

'Anlatacağım ne bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim. Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca. Son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. En güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış.'

İş yerinin yağmalandığı o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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