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Belediye Başkanı Burcu Köksal Siyaseti Bırakma Şartını Açıkladı: 'Erdoğan Seçimi Kazanırsa Siyaseti Bırakırım'

Belediye Başkanı Burcu Köksal Siyaseti Bırakma Şartını Açıkladı: 'Erdoğan Seçimi Kazanırsa Siyaseti Bırakırım'

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 19:44

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı geldi. Siyasi hayatına son vereceği durumu açıklayan Köksal, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırsa siyaseti bırakırım'' dedi.

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Başkanlık görevindeki birinci yılını değerlendiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkanlık görevindeki birinci yılını değerlendiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gelecek genel seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda siyaseti bırakacağını açıklayan belediye başkanı Burcu Köksal, “Eğer genel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden kazanırsa, siyaseti bırakacağım” dedi.

Köksal'ın bu açıklaması sonrası akıllara benzer açıklamada bulunan başkanlar geldi.

Köksal'ın bu açıklaması sonrası akıllara benzer açıklamada bulunan başkanlar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden önce verdiği bir röportajda, seçimi kaybetmelerinin büyük yıkım olacağını belirtirken 'Ben Cumhuriyet'in 100. yılında muhalefet milletvekili olmaktansa hiç Meclis’te olmamayı tercih ederim' demişti. 

Bir diğer isim de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

Özcan, 'Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse 2023’te hasbelkader, seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 bile olsa Bolu’da adaylığımı koymayacağım' diye belirtmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Murat Akin

boşuna topuklu efe demiyorlar, yaptığı açıklamada insanın tüyleri ürperiyor diksiyonu sesi müthiş 👏👏👏