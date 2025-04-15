Belediye Başkanı Burcu Köksal Siyaseti Bırakma Şartını Açıkladı: 'Erdoğan Seçimi Kazanırsa Siyaseti Bırakırım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden önce verdiği bir röportajda, seçimi kaybetmelerinin büyük yıkım olacağını belirtirken 'Ben Cumhuriyet'in 100. yılında muhalefet milletvekili olmaktansa hiç Meclis’te olmamayı tercih ederim' demişti.

Bir diğer isim de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

Özcan, 'Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse 2023’te hasbelkader, seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 bile olsa Bolu’da adaylığımı koymayacağım' diye belirtmişti.