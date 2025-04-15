Belediye Başkanı Burcu Köksal Siyaseti Bırakma Şartını Açıkladı: 'Erdoğan Seçimi Kazanırsa Siyaseti Bırakırım'
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı geldi. Siyasi hayatına son vereceği durumu açıklayan Köksal, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırsa siyaseti bırakırım'' dedi.
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Başkanlık görevindeki birinci yılını değerlendiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Köksal'ın bu açıklaması sonrası akıllara benzer açıklamada bulunan başkanlar geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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boşuna topuklu efe demiyorlar, yaptığı açıklamada insanın tüyleri ürperiyor diksiyonu sesi müthiş 👏👏👏