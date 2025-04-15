Yeniden Komisyonda: TBMM’de İklim Kanunu Yasa Tasarısı Geri Çekildi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir osyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur' ifadelerini kullandı.