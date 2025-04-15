Yeniden Komisyonda: TBMM’de İklim Kanunu Yasa Tasarısı Geri Çekildi
AKP’nin hazırladığı İklim Kanunu yasa tasarısı komisyondaki görüşmeler sonrasında TBMM Genel Kurulu’na gelmişti.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yasa tasarının komisyona geri çekildiğini açıkladı. Emir, 'Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur' dedi.
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TBMM Genel Kurul’a gelen İklim Kanunu yasa tasarısı tartışmaları da beraberinde getirmişti.
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Kamuoyunda tartışışan İklim Kanunu yasa tasarısı genel kuruldan çekilerek yeniden komisyona gönderildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yeni vergilerden kurtulduk şuanlık demekki
ey vekiller sizlerinde soyunuz sopunuz bu ulkede yasamayacakmi lanet ve nefretle anilmayin bunu bir daha meclise getirmeyin bu milleti germeyin abd ve batını... Devamını Gör
bu kanun el birliğiyle çıkarsa akp'nin de, chp'nin de oy oranları %20nin altına düşer, milleti bu kadar zorlamayın