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Yeniden Komisyonda: TBMM’de İklim Kanunu Yasa Tasarısı Geri Çekildi

Yeniden Komisyonda: TBMM’de İklim Kanunu Yasa Tasarısı Geri Çekildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 18:14

AKP’nin hazırladığı İklim Kanunu yasa tasarısı komisyondaki görüşmeler sonrasında TBMM Genel Kurulu’na gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yasa tasarının komisyona geri çekildiğini açıkladı. Emir, 'Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur' dedi.

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TBMM Genel Kurul’a gelen İklim Kanunu yasa tasarısı tartışmaları da beraberinde getirmişti.

TBMM Genel Kurul’a gelen İklim Kanunu yasa tasarısı tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, yasa tasarısının acele bir şeklide hazırlandığı, bilimsel gerçeklerden uzak olduğu, mevzuat uyuşmazlıkları yaratacağı ve denetim, takip, kontrol süreçlerinin belirsiz olduğu gerekçesiyle tasarıya tepki gösteriyordu.

Kamuoyunda tartışışan İklim Kanunu yasa tasarısı genel kuruldan çekilerek yeniden komisyona gönderildi.

Kamuoyunda tartışışan İklim Kanunu yasa tasarısı genel kuruldan çekilerek yeniden komisyona gönderildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir osyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ern

Yeni vergilerden kurtulduk şuanlık demekki

fenerlibiri

ey vekiller sizlerinde soyunuz sopunuz bu ulkede yasamayacakmi lanet ve nefretle anilmayin bunu bir daha meclise getirmeyin bu milleti germeyin abd ve batını... Devamını Gör

Reynas YILDIZ

bu kanun el birliğiyle çıkarsa akp'nin de, chp'nin de oy oranları %20nin altına düşer, milleti bu kadar zorlamayın