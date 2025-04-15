Metrekaresi 250 Dolar: İstanbul’un En Pahalı Caddesi Yine Değişmedi!
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Cushman & Wakefield I TR International isimli şirket İstanbul’un en lüks caddelerini inceleyen bir rapor hazırladı.
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Abdi İpekçi Caddesi dünya başkentlerini geride bıraktı.
Yabancı markalar en çok Bağdat Caddesi’ni tercih etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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