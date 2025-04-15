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Metrekaresi 250 Dolar: İstanbul’un En Pahalı Caddesi Yine Değişmedi!

Metrekaresi 250 Dolar: İstanbul’un En Pahalı Caddesi Yine Değişmedi!

Nişantaşı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 17:41

İstanbul’un lüks caddelerinde kira fiyatlarını ve doluluk oranlarını inceleyen bir rapor yayınlandı. Rapora göre Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi İstanbul’un en pahalı caddesi oldu.

Caddedeki dükkanların fiyatları son 8 yılın en üst seviyesine çıkarak metrekare başına 250 dolar olarak ölçüldü.

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Cushman & Wakefield I TR International isimli şirket İstanbul’un en lüks caddelerini inceleyen bir rapor hazırladı.

Cushman & Wakefield I TR International isimli şirket İstanbul’un en lüks caddelerini inceleyen bir rapor hazırladı.

Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini kapsayan İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre, Nişantaşı bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Caddesi, bir önceki yıl olduğu gibi metrekare başına 250 dolarla son 8 yılın en yüksek birincil kira bedeline sahip cadde unvanını sürdürdü.

Abdi İpekçi Caddesi dünya başkentlerini geride bıraktı.

Abdi İpekçi Caddesi dünya başkentlerini geride bıraktı.

Bu rakamla Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bırakan Abdi İpekçi'yi, metrekare bazında aylık 220 dolarla İstiklal Caddesi, 150 dolarla Bağdat Caddesi izledi.

Yabancı markalar en çok Bağdat Caddesi’ni tercih etti.

Yabancı markalar en çok Bağdat Caddesi’ni tercih etti.

Önceki yıl olduğu gibi 2024 yılında da en fazla yabancı marka sayısının yüzde 21 seviyesiyle Bağdat Caddesi'nde olduğu görülürken, onu yüzde 17 ile Nişantaşı bölgesi, yüzde 15 ile İstiklal Caddesi takip etti.

Nişantaşı hem ulusal hem de uluslararası lüks markaların başlıca merkez bölgesi olmakla beraber, bünyesindeki ünlü restoran ve kafeleriyle öne çıktı.

Bağdat Caddesi, lüks ve üst segment markaların yanı sıra çok katlı mağazacılığın da yer aldığı geniş yelpazede ulusal ve uluslararası markaları barındırırken, İstiklal Caddesi çok sayıda ulusal ve uluslararası perakendeciler ile kültürel ve tarihi eserlere, müze, tiyatro, restoran ve elçiliklere ev sahipliği yaptı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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