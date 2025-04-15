Metrekaresi 250 Dolar: İstanbul’un En Pahalı Caddesi Yine Değişmedi!

Önceki yıl olduğu gibi 2024 yılında da en fazla yabancı marka sayısının yüzde 21 seviyesiyle Bağdat Caddesi'nde olduğu görülürken, onu yüzde 17 ile Nişantaşı bölgesi, yüzde 15 ile İstiklal Caddesi takip etti.

Nişantaşı hem ulusal hem de uluslararası lüks markaların başlıca merkez bölgesi olmakla beraber, bünyesindeki ünlü restoran ve kafeleriyle öne çıktı.

Bağdat Caddesi, lüks ve üst segment markaların yanı sıra çok katlı mağazacılığın da yer aldığı geniş yelpazede ulusal ve uluslararası markaları barındırırken, İstiklal Caddesi çok sayıda ulusal ve uluslararası perakendeciler ile kültürel ve tarihi eserlere, müze, tiyatro, restoran ve elçiliklere ev sahipliği yaptı.