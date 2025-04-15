KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orta Asya Devletlerine Tepki Gösterdi
Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın AB ile imzaladığı ortak bildiride Kıbrıs'a dair maddeler olması tepki çekmişti. KKTC'den ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'normal' dedi ama sonrasında Türk devletlerine uyarılarda bulundu.
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Ersin Tatar, Türk devletlerinin AB'nin ticaret imkanlarından faydalanmak isteyebileceğini ve bunun normal olduğunu söyledi.
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"AB, KKTC'yi engellemek istiyor."
"Rum Kesimi'ne dikkat etsinler"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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