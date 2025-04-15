KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orta Asya Devletlerine Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk devletlerinin Kıbrıs Rum tarafıyla ilişkilerinde daha temkinli olması gerektiğini belirterek, “AB ile ilişkileri olabilir, bu doğaldır. Avrupa Birliği bir birliktir ama 800 bin nüfuslu Rumların egemenliğinde değildir. Türk devletleri Rumlarla da ilişki kurabilir ancak dikkatli olunmalı çünkü Kıbrıs Rum Kesimi'nin izlediği oyun çok farklı ve aslında insanlıkla bağdaşmayan bir tutum içindeler. Kıbrıs Türk halkının hakları ve hukuku Türk devletleri tarafından tescil edilene kadar Rumlara 'Bekle' denilmelidir. ‘Bir anlaşma sağlanırsa yeniden görüşürüz’ şeklinde bir yaklaşım sergilenmeli” dedi.