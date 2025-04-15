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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orta Asya Devletlerine Tepki Gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orta Asya Devletlerine Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 16:56

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın AB ile imzaladığı ortak bildiride Kıbrıs'a dair maddeler olması tepki çekmişti. KKTC'den ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'normal' dedi ama sonrasında Türk devletlerine uyarılarda bulundu.

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Ersin Tatar, Türk devletlerinin AB'nin ticaret imkanlarından faydalanmak isteyebileceğini ve bunun normal olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, Türk devletlerinin AB'nin ticaret imkanlarından faydalanmak isteyebileceğini ve bunun normal olduğunu söyledi.

Türkiye’den gelen gazetecilere konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi bazı ülkelerin Avrupa Birliği ile yürüttüğü iş birliklerinin doğal olduğunu belirtti. Tatar, “AB ile ilişkileri çerçevesinde böyle bir sürece girdikleri için ortaya böyle bir durum çıkmış olabilir. Bu gayet normaldir. Sonuçta bu ülkelerin AB ile çeşitli projeleri, özel sektör ve kamu düzeyinde kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda iş birlikleri vardır. İfade edildiği gibi, maddi katkılar içeren projeler, ticari anlamda farklı boyutlar ve AB’nin sunabileceği imkanlar söz konusudur” dedi.

"AB, KKTC'yi engellemek istiyor."

"AB, KKTC'yi engellemek istiyor."

TDT çatısı altındaki Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve diğer üye ülkelerle KKTC arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugüne dek o bölgeyle bu tür ilişkiler kurmayan Avrupa Birliği’nin, şimdi bu anlaşmaları yapmasındaki asıl amacın, 2022'den bu yana teşkilata gözlemci üye olan KKTC’yi engellemek olduğunu ifade etti.

"Rum Kesimi'ne dikkat etsinler"

"Rum Kesimi'ne dikkat etsinler"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk devletlerinin Kıbrıs Rum tarafıyla ilişkilerinde daha temkinli olması gerektiğini belirterek, “AB ile ilişkileri olabilir, bu doğaldır. Avrupa Birliği bir birliktir ama 800 bin nüfuslu Rumların egemenliğinde değildir. Türk devletleri Rumlarla da ilişki kurabilir ancak dikkatli olunmalı çünkü Kıbrıs Rum Kesimi'nin izlediği oyun çok farklı ve aslında insanlıkla bağdaşmayan bir tutum içindeler. Kıbrıs Türk halkının hakları ve hukuku Türk devletleri tarafından tescil edilene kadar Rumlara 'Bekle' denilmelidir. ‘Bir anlaşma sağlanırsa yeniden görüşürüz’ şeklinde bir yaklaşım sergilenmeli” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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