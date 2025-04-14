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Afgan İşçi Nourtani ile Öldürmeden Önce Böbrek Pazarlığı Yapmışlar

Afgan İşçi Nourtani ile Öldürmeden Önce Böbrek Pazarlığı Yapmışlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2025 - 15:04

Afgan göçmeni işçi Vezir Mohammad Nourtani, ailesiyle birlikte Van’dan Zonguldak’a göç ettikten sonra geçici işlerde çalıştı ve bir süre sonra kaçak bir maden ocağında çalışmaya başladı. Üç çocuk babası olan Nourtani’nin cansız bedeni, 10 Kasım 2023 tarihinde ormanlık bir alanda bulundu. Yapılan incelemelerde, bedeninin benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklanırken, şüpheliler arasında kaçak maden ocağının sahipleri de yer aldı. Savcılık, Nourtani’nin vücudundaki kırıklar ve kan izlerinin 'vagon çarpması'ndan kaynaklandığını savunarak olayın bir iş kazası olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde davada karar açıklandı ve avukat Kerim Bahadır Şeker, verilen kararın emsal olmaması için düşük bir ceza verildiğini, suçluların 3 ay sonra tahliye olabileceğini söyledi. Şeker, daha önce Agos'a verdiği röportajda bir de 'böbrek pazarlığı' hakkında konuşmuştu. 

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Afgan işçi Nourtani'nin yakılarak öldürülmesi davasında sonuç çıktı ancak tartışmalar sürüyor.

Afgan işçi Nourtani'nin yakılarak öldürülmesi davasında sonuç çıktı ancak tartışmalar sürüyor.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım 2023’te ölü bulunan Nourtani’nin davasında sanıklara “kasten öldürme” yerine “taksirle öldürme” ve “delil karartma” suçlarından ceza verdi. Bu cezaların ardından Avukat Kerim Bahadır Şeker, sanıkların 3 ay içinde tahliye edilebileceğini söyledi. 

Şeker, “Müvekkilim diri diri yakıldı. Bu kararı kabul etmiyoruz, istinafa götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kerim Bahadır Şeker, Agos'a verdiği röportajda "böbrek pazarlığına" dikkat çekmişti.

Kerim Bahadır Şeker, Agos'a verdiği röportajda "böbrek pazarlığına" dikkat çekmişti.

Şeker röportajda Nourtani'nin öldüğü günü ve sonrasında yaşananları anlatırken 'böbrek' detayına dikkat çekiyor. Kerim Bahadır Şeker, 'Ceset yanmış halde bulunuyor ve defin işlemi gerçekleşiyor. Aile olaydan bir hafta önce kendilerine “böbrek teklifi” gerçekleştirildiğinden bahsediyor. Dosyada kısıtlılık kararı vardı. Öncelikle buna bakmalarını istedik. Sonra yargılama sırasında Nourtani’nin sol böbreğinin olmadığı ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı

Ailenin avukatı Şeker "hayatın olağan akışına ters" olan duruma itiraz ettiklerini söylüyor.

Ailenin avukatı Şeker "hayatın olağan akışına ters" olan duruma itiraz ettiklerini söylüyor.

Şeker, 'Fakat yakılı olan bölgenin sadece böbrek kısmından yani gövde kısmından yapılmış olması hayatın olağan akışına aykırı. Nourtani’nin yanık olan kısmı aşağı taraf. Yani benzini döktükten sonra bir de ters çevirmişler, böbreğin olduğu kısım hedeflenmiş. Sanıkların fikir ve eylem birliği var. Birlikte hareket ediyorlar. Adeta bir organizasyon söz konusu.' dedi.

"Sunulan iki tanık reddedildi."

"Sunulan iki tanık reddedildi."

Avukat Kerim Bahadır Şen, böbrek meselesiyle ilgili iki tanıkları olduğunu ancak dinlenmediğini söyledi. Şeker,  'Bu olay başından itibaren bizim söylemiş olduğumuz üzere cinayet. Biz burada böbrek meselesinin üzerine defaatle vurgu yapıyoruz. Ve böbrek meselesiyle alakalı iki tane tanık sunduk. Bu iki tanığın dinlenmesi reddedildi. Keşif talebinde de bulunduk. Mahkeme keşif talebinin kabulüne de karar vermedi.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ruzgar cenk

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