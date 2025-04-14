Afgan İşçi Nourtani ile Öldürmeden Önce Böbrek Pazarlığı Yapmışlar

Afgan göçmeni işçi Vezir Mohammad Nourtani, ailesiyle birlikte Van’dan Zonguldak’a göç ettikten sonra geçici işlerde çalıştı ve bir süre sonra kaçak bir maden ocağında çalışmaya başladı. Üç çocuk babası olan Nourtani’nin cansız bedeni, 10 Kasım 2023 tarihinde ormanlık bir alanda bulundu. Yapılan incelemelerde, bedeninin benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklanırken, şüpheliler arasında kaçak maden ocağının sahipleri de yer aldı. Savcılık, Nourtani’nin vücudundaki kırıklar ve kan izlerinin 'vagon çarpması'ndan kaynaklandığını savunarak olayın bir iş kazası olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde davada karar açıklandı ve avukat Kerim Bahadır Şeker, verilen kararın emsal olmaması için düşük bir ceza verildiğini, suçluların 3 ay sonra tahliye olabileceğini söyledi. Şeker, daha önce Agos'a verdiği röportajda bir de 'böbrek pazarlığı' hakkında konuşmuştu.

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