Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartını Savundu
Bu hafta sonu oynanan pek çok Süper Lig maçında futbolcular 'Doğal Olan Normal Doğum' pankartıyla maça çıktı. Sosyal medyada özellikle kadınlar tarafından, kadın bedenine karşı yapılan bu hareket sert bir şekilde tepki gördü. Kadınların 'Siz doğurursanız normal doğurursunuz' dediği erkek futbolculara, erkek taraftarlar da tepki gösterdi. Tepkinin temelinde ise çoğunlukla erkeklerin izlediği ve erkek futbol müsabakası olması sebebiyle pankartın ne hakla taşındığı vardı.
Bugün Sağlık Bakanı Memişoğlu eleştirilere cevap verdi.
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Sivasspor-Fenerbahçe maçında açılan pankarta tepkiler sürüyor.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bugün konuya dair yorum yaptı.
Bakan Memişoğlu'nun cevabını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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