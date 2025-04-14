onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartını Savundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartını Savundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2025 - 12:15

Bu hafta sonu oynanan pek çok Süper Lig maçında futbolcular 'Doğal Olan Normal Doğum' pankartıyla maça çıktı. Sosyal medyada özellikle kadınlar tarafından, kadın bedenine karşı yapılan bu hareket sert bir şekilde tepki gördü. Kadınların 'Siz doğurursanız normal doğurursunuz' dediği erkek futbolculara, erkek taraftarlar da tepki gösterdi. Tepkinin temelinde ise çoğunlukla erkeklerin izlediği ve erkek futbol müsabakası olması sebebiyle pankartın ne hakla taşındığı vardı.

Bugün Sağlık Bakanı Memişoğlu eleştirilere cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sivasspor-Fenerbahçe maçında açılan pankarta tepkiler sürüyor.

Sivasspor-Fenerbahçe maçında açılan pankarta tepkiler sürüyor.

Erkek futbolcuların kadınlara yönelik, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotu haline gelen zorlamasını pankart olarak taşıması tepki çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada hem bakanlığa hem de bu uygulamaya imza atan futbolculara tepkiler var. Kadın bedeni üzerinde erkeklerin bu denli rahat yorum yapması eleştiri alıyor.

Konuyu haberimizde sosyal medyadan gelen tepkilerle birlikte işlemiştik.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bugün konuya dair yorum yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bugün konuya dair yorum yaptı.

Bir basın mensubunun 'Bir futbol maçında futbolcular 'Doğal olan normal doğum' pankartı ile çıktılar' diye soruya giriş yaptığında Bakan Memişoğlu gülerek 'normal' yanıtını verdi. 

Daha sonra muhabirin, 'Kadınlar ve sağlık örgütleri erkekler buna niye karışıyor diye tepki gösterdi.' demesi üzerine Kemal Memişoğlu, 'Arkadaşlar, futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?' diyerek alandan uzaklaştı.

Bakan Memişoğlu'nun cevabını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın