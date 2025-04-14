Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartını Savundu

Bu hafta sonu oynanan pek çok Süper Lig maçında futbolcular 'Doğal Olan Normal Doğum' pankartıyla maça çıktı. Sosyal medyada özellikle kadınlar tarafından, kadın bedenine karşı yapılan bu hareket sert bir şekilde tepki gördü. Kadınların 'Siz doğurursanız normal doğurursunuz' dediği erkek futbolculara, erkek taraftarlar da tepki gösterdi. Tepkinin temelinde ise çoğunlukla erkeklerin izlediği ve erkek futbol müsabakası olması sebebiyle pankartın ne hakla taşındığı vardı.

Bugün Sağlık Bakanı Memişoğlu eleştirilere cevap verdi.