Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz Bu Kez de Bir Taraftarla Tartıştı

Futbolculuğu döneminde özellikle saha dışındaki tavırlarıyla eleştirilen Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde de bu konuların dışında kalamıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük kariyerine başlayan Burak Yılmaz, Eric Bailly ile tartışmasıyla kameralara yansımıştı. Teknik direktör olarak da kırmızı kartlardan uzak duramayan Burak Yılmaz bu kez Kayseri'de bir taraftarla karşı karşıya geldi.