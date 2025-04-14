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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz Bu Kez de Bir Taraftarla Tartıştı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz Bu Kez de Bir Taraftarla Tartıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2025 - 11:47

Futbolculuğu döneminde özellikle saha dışındaki tavırlarıyla eleştirilen Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde de bu konuların dışında kalamıyor. 

Beşiktaş'ta teknik direktörlük kariyerine başlayan Burak Yılmaz, Eric Bailly ile tartışmasıyla kameralara yansımıştı. Teknik direktör olarak da kırmızı kartlardan uzak duramayan Burak Yılmaz bu kez Kayseri'de bir taraftarla karşı karşıya geldi.

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Karam Tayfa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri de Burak'tı.

Karam Tayfa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri de Burak'tı.

Futbolculuğu döneminde dört büyük takımda forma giymesine, Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta söylemesine rağmen Beşiktaş taraftarıyla sık sık karşı karşıya gelen Burak Yılmaz gündemden düşmüyor. Otobüs şoförü ile kavgası, milli takımda prim tartışmaları, hakemlerle diyalogları... Her biri tek tek hafızada canlanan sahneler.

Bu kez taraftara karşı sinirlerine hakim olamadı.

Bu kez taraftara karşı sinirlerine hakim olamadı.

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından bir taraftarın hakaretamiz bir üslupla 'Fener'e hep yatıyorsunuz' şeklindeki sözlü sataşması Burak Yılmaz'ı çıldırttı. 

Burak, 'Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan.' diyerek sözlü saldırıya karşılık verdi.

Tartışma kameralara da yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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