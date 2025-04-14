Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz Bu Kez de Bir Taraftarla Tartıştı
Futbolculuğu döneminde özellikle saha dışındaki tavırlarıyla eleştirilen Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde de bu konuların dışında kalamıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük kariyerine başlayan Burak Yılmaz, Eric Bailly ile tartışmasıyla kameralara yansımıştı. Teknik direktör olarak da kırmızı kartlardan uzak duramayan Burak Yılmaz bu kez Kayseri'de bir taraftarla karşı karşıya geldi.
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Karam Tayfa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri de Burak'tı.
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Bu kez taraftara karşı sinirlerine hakim olamadı.
Tartışma kameralara da yansıdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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