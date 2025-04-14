Jose Mourinho, En Nesyri'nin Performansını Ramazan Ayına Bağladı

Jose Mourinho, futbolcularını överken 'Tadic de çok önemliydi. Osayi, Skriniar ve Fred de iyi oynadı.' dedi. En Nesyri'nin keyif almak için gol attığını söyleyen Mourinho, '26 gol attı ve hiçbirisi penaltıdan değil. Gol kralı olabilecek bir performans bu.' dedi.