Jose Mourinho, En Nesyri'nin Performansını Ramazan Ayına Bağladı
Fenerbahçe, dün gece Sivasspor'u zorlu bir maçın sonunda 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray'la puan farkı tekrar üçe düşerken, Fenerbahçeliler sezonun geri kalanı için planlar yapmaya başladı.
Jose Mourinho maç sonunda ilginç açıklamalar yapmaya devam etti. Portekizli teknik direktör futbolcularının performansını tek tek övdü. En Nesyri konusunda da ilginç bir noktaya parmak bastı.
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Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin zirve takibi sürüyor.
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En Nesyri'ye özel parantez açtı.
"Ramazanda güç kaybetti"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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