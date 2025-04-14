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Jose Mourinho, En Nesyri'nin Performansını Ramazan Ayına Bağladı

Jose Mourinho, En Nesyri'nin Performansını Ramazan Ayına Bağladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2025 - 09:42

Fenerbahçe, dün gece Sivasspor'u zorlu bir maçın sonunda 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray'la puan farkı tekrar üçe düşerken, Fenerbahçeliler sezonun geri kalanı için planlar yapmaya başladı. 

Jose Mourinho maç sonunda ilginç açıklamalar yapmaya devam etti. Portekizli teknik direktör futbolcularının performansını tek tek övdü. En Nesyri konusunda da ilginç bir noktaya parmak bastı.

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Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin zirve takibi sürüyor.

Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin zirve takibi sürüyor.

Talisca'nın perdeyi açtığı maçta Tadic'in iki golüyle Fenerbahçe her zaman zorlandığı Sivasspor deplasmanından takılmadan döndü. Alınan üç puan Galatasaray'la farkı tekrar üçe düşürdü. Maç sonunda Jose Mourinho da önemli açıklamalar yaptı. 

Jose Mourinho, uzun zamandır forma giyemeyen Livakovic'e dikkat çekti ve 'Livakovic bizi kurtardı' dedi.

En Nesyri'ye özel parantez açtı.

En Nesyri'ye özel parantez açtı.

Jose Mourinho, futbolcularını överken 'Tadic de çok önemliydi. Osayi, Skriniar ve Fred de iyi oynadı.' dedi. En Nesyri'nin keyif almak için gol attığını söyleyen Mourinho, '26 gol attı ve hiçbirisi penaltıdan değil. Gol kralı olabilecek bir performans bu.' dedi.

"Ramazanda güç kaybetti"

"Ramazanda güç kaybetti"

Jose Mourinho yıldız golcü için 'Ramazanda fiziksel olarak gücünü kaybetti. Yeniden gücünü kazanmaya başladı. Önümüzdeki kalan 7 maçta yine ona sahip olacağız.' yorumu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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