Beşiktaş Taraftarı Futbolcuları Soyunma Odasından Çıkardı Hesap Sordu
Beşiktaş evinde Başakşehir'e 2-0 kaybetti. Son beş maçta sadece Galatasaray'ı yenebilen siyah beyazlılarda taraftar isyan etti. Maç sonunda futbolcuları soyunma odasından geri çağıran taraftarlar futbolculara ve teknik heyete 'hesap sordu'.
Maç boyu 'Formayı çıkarın çıplak oynayın' ve 'Söylesene hoca bize takım niye oynamıyor?' tezahüratları da yapıldı.
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Beşiktaş ligde kan kaybetmeye devam ediyor.
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Taraftar stadı terk etmedi.
Özür dilediler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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