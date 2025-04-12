Beşiktaş Taraftarı Futbolcuları Soyunma Odasından Çıkardı Hesap Sordu

Beşiktaş evinde Başakşehir'e 2-0 kaybetti. Son beş maçta sadece Galatasaray'ı yenebilen siyah beyazlılarda taraftar isyan etti. Maç sonunda futbolcuları soyunma odasından geri çağıran taraftarlar futbolculara ve teknik heyete 'hesap sordu'.

Maç boyu 'Formayı çıkarın çıplak oynayın' ve 'Söylesene hoca bize takım niye oynamıyor?' tezahüratları da yapıldı.