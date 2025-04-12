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Beşiktaş Taraftarı Futbolcuları Soyunma Odasından Çıkardı Hesap Sordu

Beşiktaş Taraftarı Futbolcuları Soyunma Odasından Çıkardı Hesap Sordu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 22:44 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 22:52

Beşiktaş evinde Başakşehir'e 2-0 kaybetti. Son beş maçta sadece Galatasaray'ı yenebilen siyah beyazlılarda taraftar isyan etti. Maç sonunda futbolcuları soyunma odasından geri çağıran taraftarlar futbolculara ve teknik heyete 'hesap sordu'. 

Maç boyu 'Formayı çıkarın çıplak oynayın' ve 'Söylesene hoca bize takım niye oynamıyor?' tezahüratları da yapıldı.

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Beşiktaş ligde kan kaybetmeye devam ediyor.

Beşiktaş ligde kan kaybetmeye devam ediyor.

Ligde son beş maçında sadece Galatasaray'ı yenebilen Beşiktaş geçen hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu hafta da evinde Başakşehir'e 1-0 yenildi. Kötü performans taraftarı da isyan ettirdi.

Taraftar stadı terk etmedi.

Taraftar stadı terk etmedi.

Maçın bitişiyle birlikte futbolcular soyunma odasına giderken taraftarla stadı terk etmedi ve 'O takım buraya gelecek' tezahüratları yapıldı. Siyah beyazlı futbolcular da teknik ekiple birlikte soyunma odasından sahaya döndü.

Özür dilediler.

Özür dilediler.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önden gelerek tribünlerden özür diledi. Ardından başta takım kaptanları olmak üzere diğer futbolcular taraftarlara yaşanan sürece dair konuştu. Taraftarın isyan ettiği anlarda futbolcular mahçup bir şekilde özür diledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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