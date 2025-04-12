Beşiktaş'taki Kötü Gidişat Başakşehir Karşısında da Sürdü
Süper Lig'in 31. haftasında evinde Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş sahadan kötü bir sonuçla ayrıldı. İki sezondur yaşananların ardından sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, yönetimsel sıkıntılar nedeniyle yine bir girdaba girdi ve toparlanamadı.
Evinde Başakşehir'i ağırlayan siyah beyazlılar yine derbilerde gösterdiği performansı yine gösteremedi.
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Beşiktaş erimeye devam ediyor.
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Siyah beyazlılar ikinci yarıda yıkıldı.
Yıldızlar ıslıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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