Beşiktaş'taki Kötü Gidişat Başakşehir Karşısında da Sürdü

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Joao Mario ve Ciro Immobile’yi yedek kulübesine çekerken, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu kadroya dahil edilmedi. Bu üç ismin yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu forma giydi.

Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle Solskjaer, savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain’e görev verdi. Beşiktaş sahaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11’iyle çıktı.