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Beşiktaş'taki Kötü Gidişat Başakşehir Karşısında da Sürdü

Beşiktaş'taki Kötü Gidişat Başakşehir Karşısında da Sürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 20:59 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 21:21

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş sahadan kötü bir sonuçla ayrıldı. İki sezondur yaşananların ardından sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, yönetimsel sıkıntılar nedeniyle yine bir girdaba girdi ve toparlanamadı. 

Evinde Başakşehir'i ağırlayan siyah beyazlılar yine derbilerde gösterdiği performansı yine gösteremedi.

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Beşiktaş erimeye devam ediyor.

Beşiktaş erimeye devam ediyor.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Joao Mario ve Ciro Immobile’yi yedek kulübesine çekerken, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu kadroya dahil edilmedi. Bu üç ismin yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu forma giydi.

Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle Solskjaer, savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain’e görev verdi. Beşiktaş sahaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11’iyle çıktı.

Siyah beyazlılar ikinci yarıda yıkıldı.

Siyah beyazlılar ikinci yarıda yıkıldı.

Yusuf Sarı'nın yıldızlaştığı maçta siyah beyazlılar bir ağır yenilgi daha aldı. Yusuf Sarı iki golle maça damga vurdu, Başakşehir'in bir golü VAR kararıyla iptal edildi.

Yıldızlar ıslıklandı.

Yıldızlar ıslıklandı.

Beşiktaş taraftarı oyuna sonradan giren Immobile başta olmak üzere birçok ismi ıslıkladı. Derbilerdeki performansını ligde diğer maçlara taşıyamayan Beşiktaş bu kez taraftarını iç sahada üzdü. 

Beşiktaş, son 5 maçta sadece Galatasaray'ı yenebildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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