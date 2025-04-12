İtalya'daki Bahis Skandalında Nicolo Zaniolo'nun Adı Geçmeye Devam Ediyor

İtalya'da bahis skandalında yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Fagioli, Tonali ve Zaniolo'nun içinde olduğu grup diğer futbolcuları dahil ederek büyük bir skandala yol açmıştı.

Zaniolo ve Tonali'nin adı daha önce de bahisle anılmış ve haklarında soruşturma açılmıştı. Bu kez ikilinin içinde olduğu çete 'futbol dışı' branşlarda bahisler oynamış ve kumar oynamışlar.

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