İtalya'daki Bahis Skandalında Nicolo Zaniolo'nun Adı Geçmeye Devam Ediyor
İtalya'da bahis skandalında yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Fagioli, Tonali ve Zaniolo'nun içinde olduğu grup diğer futbolcuları dahil ederek büyük bir skandala yol açmıştı.
Zaniolo ve Tonali'nin adı daha önce de bahisle anılmış ve haklarında soruşturma açılmıştı. Bu kez ikilinin içinde olduğu çete 'futbol dışı' branşlarda bahisler oynamış ve kumar oynamışlar.
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Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldızın adı skandallarla anılıyor.
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Bu kez futbol bahisi değil poker oynamışlar.
Zaniolo'yu yeteneksiz bulmuşlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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