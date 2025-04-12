onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İtalya'daki Bahis Skandalında Nicolo Zaniolo'nun Adı Geçmeye Devam Ediyor

İtalya'daki Bahis Skandalında Nicolo Zaniolo'nun Adı Geçmeye Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 20:43

İtalya'da bahis skandalında yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Fagioli, Tonali ve Zaniolo'nun içinde olduğu grup diğer futbolcuları dahil ederek büyük bir skandala yol açmıştı. 

Zaniolo ve Tonali'nin adı daha önce de bahisle anılmış ve haklarında soruşturma açılmıştı. Bu kez ikilinin içinde olduğu çete 'futbol dışı' branşlarda bahisler oynamış ve kumar oynamışlar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldızın adı skandallarla anılıyor.

Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldızın adı skandallarla anılıyor.

İtalya'da Serie A'da oynamış ve halen forma giyen 13 futbolcu, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle soruşturmaya uğradı. Soruşturma, Sandro Tonali ve Nicolo Fagioli'nin telefonlarındaki delillerin ortaya çıkmasının ardından genişletilmişti. 

Zaniolo da bu soruşturmada ifadesi alınan isimlerden olduğu öğrenildi.

Bu kez futbol bahisi değil poker oynamışlar.

Bu kez futbol bahisi değil poker oynamışlar.

Daha önce bahisten dolayı soruşturma geçiren Zaniolo ve Tonali ikilisinin bu kez karıştığı skandal futbol dışı branşlar ve kumar üzerine yaptıkları bahisle ilgili. 

Daha çok poker oynayan futbolcular şu an aktif futbol oynayan birçok ismi de bu yapıya çekmiş ve Fagioli üzerinden sisteme sokmuşlar.

Zaniolo'yu yeteneksiz bulmuşlar.

Zaniolo'yu yeteneksiz bulmuşlar.

Sanal poker masaları kuran futbolcular bunu adeta bir bağımlılık haline getirdi. Tonali, Fagioli, Perin, McKennie, Ricci ve Zaniolo sık sık bu masalarda bir araya geldi. Ancak Zaniolo'nun kumar yeteneğinden şikayetçi arkadaşları onun olmadığı bir başka WhatsApp grubu kurmuşlar. İfşa edilen gruplardan olan bu grubun adı Zaniolo'suz Poker.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın