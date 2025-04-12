Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisindeki O Anı Anlattı

'Neyse maç başladı, bana sert giriyor, yanıma geliyor laf atıyor falan, şaka sandım ben. Sonra işler ciddiye bindi, bana laf atınca ben de ona attım. Sonra gol attı önümde kaydı falan, maç bitti. Aramız orada bozuldu.

Üç dört gün sonra eşini gördüm, onla da aramız çok iyiydi, bana siz çok büyük bebeklersiniz dedi. Fenerbahçe'den ayrılana kadar hiç konuşmadık.'