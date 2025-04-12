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Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisindeki O Anı Anlattı

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisindeki O Anı Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 18:57

Kavganın kökeni 2016-17 sezonuna dayanıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta Robin van Persie golünü atıp, Oğuzhan Özyakup'un önünde kayarak kutlamıştı. İkili arasında yaşanan atışma kavgaya dönmüş, iki takım futbolcuları araya zor girmişti. 

Oğuzhan Özyakup o gün ve öncesinde yaşananları anlattı.

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Arsenal'den beri dostlardı.

Arsenal'den beri dostlardı.

Robin van Persie, Arsenal'in yıldızıyken Oğuzhan genç yıldız adayı olarak takıma katılmıştı. Ve o dönem 'abi-kardeş' ilişkileri basına yansıyordu. 

Hatta Oğuzhan'ın anlattığına göre Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Robin van Persie, imzaya Oğuzhan'ın arabasıyla gitmişti.

Derbiden önce birlikte eğlendiler.

Derbiden önce birlikte eğlendiler.

Oğzuhan derbi öncesi bir araya geldiği Robin van Persie'nin hareketlerine anlam verememiş. Oğuzhan, o akşamı 'Olaylı maçtan 2 gün önce de benim evdeydik yani. Maç günü geldi, tünelde bana soğuk yapıyor. Dedim herhalde bilerek yapıyor vardır öyle hareketleri.' sözleriyle anlattı.

Kavgaya sebep olan anlar ise şöyle gelişti:

Kavgaya sebep olan anlar ise şöyle gelişti:

'Neyse maç başladı, bana sert giriyor, yanıma geliyor laf atıyor falan, şaka sandım ben. Sonra işler ciddiye bindi, bana laf atınca ben de ona attım. Sonra gol attı önümde kaydı falan, maç bitti. Aramız orada bozuldu.

Üç dört gün sonra eşini gördüm, onla da aramız çok iyiydi, bana siz çok büyük bebeklersiniz dedi. Fenerbahçe'den ayrılana kadar hiç konuşmadık.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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