Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisindeki O Anı Anlattı
Kavganın kökeni 2016-17 sezonuna dayanıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta Robin van Persie golünü atıp, Oğuzhan Özyakup'un önünde kayarak kutlamıştı. İkili arasında yaşanan atışma kavgaya dönmüş, iki takım futbolcuları araya zor girmişti.
Oğuzhan Özyakup o gün ve öncesinde yaşananları anlattı.
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Arsenal'den beri dostlardı.
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Derbiden önce birlikte eğlendiler.
Kavgaya sebep olan anlar ise şöyle gelişti:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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