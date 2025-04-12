Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Olay Çıktı: Hasan Arat’a Yumruklu Saldırı!

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan Divan Kurulu toplantısında olay çıktı. Beşiktaş eski Başkanı Hasat Arat konuşma yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. O anlar kameralara böyle yansıdı 👇
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Beşiktaş Divan Kurulu’nda yumruklar konuştu!
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Sözcü gazetesi Spor Muhabiri Doğan Gündoğdu o anları paylaştı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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