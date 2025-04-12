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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Olay Çıktı: Hasan Arat’a Yumruklu Saldırı!

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Olay Çıktı: Hasan Arat’a Yumruklu Saldırı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 16:01

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Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan Divan Kurulu toplantısında olay çıktı. Beşiktaş eski Başkanı Hasat Arat konuşma yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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Beşiktaş Divan Kurulu’nda yumruklar konuştu!

Beşiktaş Divan Kurulu’nda yumruklar konuştu!

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’da eski başkan Hasan Arat’ın konuşma yaptığı sırada gerginlik başladı. Hasan Arat, Beşiktaş JK Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Sözcü gazetesi Spor Muhabiri Doğan Gündoğdu o anları paylaştı 👇

Saldırı bir başka açıdan şöyle görüntülendi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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