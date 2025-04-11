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Fenerbahçe’de Sürpriz Gelişme: Fenerbahçe Hisselerinin %4.80'ini Yabancı Yatırımcıya Sattı

Fenerbahçe’de Sürpriz Gelişme: Fenerbahçe Hisselerinin %4.80'ini Yabancı Yatırımcıya Sattı

Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.04.2025 - 09:53 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 10:17

Fenerbahçe Kulübü’nde sürpriz bir gelime yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin %4.80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27’ye gerilemiş oldu.

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Fenerbahçe, Futbol A.Ş.’deki hisselerinin yüzde 4.8'lik kısmını 46,10 TL fiyatla yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı.

Fenerbahçe, Futbol A.Ş.’deki hisselerinin yüzde 4.8'lik kısmını 46,10 TL fiyatla yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

'Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.'

Yabancı yatırımcılara 12 milyon adet hisse satan Fenerbahçe, hisse başı 46.1 TL’den 553.2 milyon TL nakit girdisi sağladı. Bu da yaklaşık 14.5 milyon dolar yapıyor. Satış sonrası kulübün Fenerbahçe Futbol AŞ’deki hisse oranı yüzde 62.27 oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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