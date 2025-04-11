Fenerbahçe’de Sürpriz Gelişme: Fenerbahçe Hisselerinin %4.80'ini Yabancı Yatırımcıya Sattı

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

'Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.'

Yabancı yatırımcılara 12 milyon adet hisse satan Fenerbahçe, hisse başı 46.1 TL’den 553.2 milyon TL nakit girdisi sağladı. Bu da yaklaşık 14.5 milyon dolar yapıyor. Satış sonrası kulübün Fenerbahçe Futbol AŞ’deki hisse oranı yüzde 62.27 oldu.