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Bakanlık Yeni İfşa Listesini Yayımladı: 70 Farklı Ürün İfşa Edildi! Hile Yapılmayan Ürün Kalmamış!

Bakanlık Yeni İfşa Listesini Yayımladı: 70 Farklı Ürün İfşa Edildi! Hile Yapılmayan Ürün Kalmamış!

ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.04.2025 - 09:04

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin listesini yayınlayıp firmaları ve ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son denetimlerde insan sağlığını tehlikeye atan yağ, peynir, baharat, yoğurt ve şarküteri ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi. Yayımlanan yeni ifşa listesinde onlarca firma ve 70 ayrı ürün yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinde ortaya çıkan taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili listesini güncellemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinde ortaya çıkan taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili listesini güncellemeye devam ediyor.

Yapılan son kontrollerde, insan sağlığını tehdit edecek şekilde hileli üretim yapılan birçok ürüne rastlandı. Yağ, baharat, yoğurt, pekmez, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Son testlerde; bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı baharatlarda gıdalarda kullanımı yasak olan boyaların yer aldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, peynir ve zeytinyağı gibi temel gıdalarda da çeşitli hilelere başvurulduğu ortaya çıktı.

İşte insan sağlığına zarar verebilecek şekilde üretilmiş, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların güncel listesi...

İşte insan sağlığına zarar verebilecek şekilde üretilmiş, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların güncel listesi...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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