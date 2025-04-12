Proje Okullarında Tepki Çeken Karar: Kadrosuz Bırakılan Öğretmen Öğrencilerinin Destek Anları Paylaştı

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte proje okullarında görev yapan öğretmenlerin yeri değiştirildi. Eğitim sendikaları boykot ve iş bırakma eylemi yapan eğitimcilerin görev yerlerinin değiştirildiğini ileri sürerken öğrenciler öğretmenleri için eylem gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından karara tepki gösteren öğrencilerin eylemlerine dair görüntüler geldi. İstanbul Beşiktaş’ta bir lisede görev yapan öğretmen Sabit Doğan, öğrencilerinin desteğini paylaştı. Doğan, paylaşımına “Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden ben de dahil 33 öğretmen kadrosuz bırakıldı” notunu düştü.
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Ülke genelinde 30’dan fazla proje okula öğretmen atamaları yapıldı. Eğitim sendikaları atamaya tepki gösterdi.
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Lisede görev yapan öğretmen Sabit Doğan, kadrosuz bırakılan eğitimcilerden biri. Doğan, öğrencilerinin desteğini bir videoyla paylaştı:
Esra Ergül isimli öğretmen de il emrine çekildiğini paylaştı:
Bir başka mağdur ise...
"30'a yakın öğretmenimiz görevden alındı."
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Kararlara gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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