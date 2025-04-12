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Proje Okullarında Tepki Çeken Karar: Kadrosuz Bırakılan Öğretmen Öğrencilerinin Destek Anları Paylaştı

Proje Okullarında Tepki Çeken Karar: Kadrosuz Bırakılan Öğretmen Öğrencilerinin Destek Anları Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 15:54

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İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte proje okullarında görev yapan öğretmenlerin yeri değiştirildi. Eğitim sendikaları boykot ve iş bırakma eylemi yapan eğitimcilerin görev yerlerinin değiştirildiğini ileri sürerken öğrenciler öğretmenleri için eylem gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından karara tepki gösteren öğrencilerin eylemlerine dair görüntüler geldi. İstanbul Beşiktaş’ta bir lisede görev yapan öğretmen Sabit Doğan, öğrencilerinin desteğini paylaştı. Doğan, paylaşımına “Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden ben de dahil 33 öğretmen kadrosuz bırakıldı” notunu düştü.

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Ülke genelinde 30’dan fazla proje okula öğretmen atamaları yapıldı. Eğitim sendikaları atamaya tepki gösterdi.

Ülke genelinde 30’dan fazla proje okula öğretmen atamaları yapıldı. Eğitim sendikaları atamaya tepki gösterdi.

Sendikalar muhalif öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirildiğini belirterek atamaların liyakatsız olduğunu vurguladı. Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin boykot ve iş bırakma eylemlerine katıldığını söylerken Eğitim Sen tepkisini şu açıklamayla dile getirdi:

“Proje okullarına yapılan atamalarda süreç; somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmamakta; tamamen siyasi ve idari takdirle şekillenmektedir.

Bakanlık; herhangi bir kriter ilanı yapmadan, kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif göstergelere bakmadan, istediği öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarına atayabilmektedir. Bu uygulama, yıllardır eğitimde adalet ve hakkaniyet duygusunu ciddi anlamda zedelemekte; emek, birikim ve mesleki yetkinlik yok sayılmaktadır.

Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamaları uzun süredir siyasi sadakatin belirleyici olduğu bilinmektedir. Mülakat gibi denetime kapalı uygulamalar, yandaş sendikalara mensup olanlara sağlanan ayrıcalıklar ve hakkaniyetsizlik, öğretmen atamalarını ve eğitim yöneticiliği görevlendirmelerini proje okullarına yönelik açık bir siyasi kadrolaşma aracına dönüştürmüştür. 

Öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirme süreçlerinin şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı hale getirilmesi, kamusal eğitimin geleceği açısından hayati önemdedir. Eğitim kurumlarını, siyasal iktidarın arka bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen atama politikalarından derhal vazgeçilmelidir. Eğitimde eşitlik, adalet ve bilimsellik esas alınmalıdır. Bunun için atılması gereken adımlar bellidir.”

Fotoğraf Kaynak: BirGün

Lisede görev yapan öğretmen Sabit Doğan, kadrosuz bırakılan eğitimcilerden biri. Doğan, öğrencilerinin desteğini bir videoyla paylaştı:

Esra Ergül isimli öğretmen de il emrine çekildiğini paylaştı:

Esra Ergül isimli öğretmen de il emrine çekildiğini paylaştı:
twitter.com

'Proje okulu atamalarında il emrine çekilen öğretmenlerden biri de benim.. sebep olanlardan Allah razı olsun 😂😂 

Susan sizin gibi olsun!! 

Korkan namerttir!!'

Bir başka mağdur ise...

Bir başka mağdur ise...
twitter.com

'Eşim de öyle maalesef. İl emrine verildiği için okul kadrosunda görünmüyor. Geçen sene atanan ve norm kadro fazlası öğretmen bu durumda norm kadro fazlası olmaktan çıktı. Kara Kara düşünüyoruz.'

"30'a yakın öğretmenimiz görevden alındı."

"30'a yakın öğretmenimiz görevden alındı."
twitter.com

'Bütün hocalarımız gerekçe belirtilmeden hukuksuz bir şekilde görevden alınıyor! Yerlerine iktidar yanlısı öğretmenler getiriliyor! Ekrem İmamoğlu'nun mezun olduğu lise dahil her okulda durum aynı! 

LÜTFEN SESİMİZ DUYULSUN

Durumun ciddiyetini fişlenmeden nasıl anlatırım bilmiyorum. İnşAlla ben ölmem. Ama şimdi beni iyi dinleyin. 24 yaşındayım. Ankara’nın en iyi liselerinden birinde okudum. Bize de zamanında proje okulu adı altında kendi adamlarını atadılar. Tüm hocalarımızı görevden aldılar.'

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Kararlara gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇

Kararlara gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇
twitter.com

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👇
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'2016 yılında SINAVLA atanmış tüm öğretmenleri sürgün edip, yerlerine daha torpilli öğretmenleri atayıp bunu 'proje okulu' adı altında meşrulaştıranlar, şimdi ise torpillilerin yerine daha da torpillileri atamaya çalışıyor. Ülkedeki her kurum gibi Türkiye'nin önde gelen liselerinin de içini boşaltıp kadrolaşmaya başladılar ve şimdi bunu daha da kalıcı hale getirmek istiyorlar. Zamanında yapılan haksızlığı durduramadık ama bu seferki haksızlığın önüne geçmemiz gerekiyor.'

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'Proje okullarına atamalarda nitelikli öğretmenler neden dışarda kaldı? Bu atamalarda arka planda farklı şeyler mi yaşandı? Benim bildiğim, insanların referansı CV’leri olur. Referans kavramını biz mi yanlış anlıyoruz? İnsanlar neden o zaman kendini geliştiriyor, neden okuyor, neden üretiyor? 

Bu tarz birçok mesaj aldım. Yakın çevremde de birçok nitelikli, kıdemli ve donanımlı öğretmen dışarda kaldı. Benzer sorun BİLSEM atamalarında da var. BİLSEM atamalarında da çok usulsüzlüğü duydum ve tanık oldum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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