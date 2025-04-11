Proje Okullarında Görev Değişikliği Krizi: Öğrenciler, Öğretmenleri İçin Eylemde!

Ülke genelinde birçok proje okulda görevli öğretmenin yeri değiştirildi. Eğitim sendikaları, yapılan atamaların muhalif öğretmenleri hedef aldığını savunarak, sürecin liyakate değil iktidara yakınlığa göre yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul başta olmak üzere 30’dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen değişiklikleri yapılırken, sendikalardan gelen açıklamalarda söz konusu öğretmenlerin boykot ve iş bırakma eylemlerine katıldığı ve bu nedenle başka okullara gönderildiği ifade edildi.

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