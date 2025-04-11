onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Proje Okullarında Görev Değişikliği Krizi: Öğrenciler, Öğretmenleri İçin Eylemde!

Proje Okullarında Görev Değişikliği Krizi: Öğrenciler, Öğretmenleri İçin Eylemde!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 15:51

Ülke genelinde birçok proje okulda görevli öğretmenin yeri değiştirildi. Eğitim sendikaları, yapılan atamaların muhalif öğretmenleri hedef aldığını savunarak, sürecin liyakate değil iktidara yakınlığa göre yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul başta olmak üzere 30’dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen değişiklikleri yapılırken, sendikalardan gelen açıklamalarda söz konusu öğretmenlerin boykot ve iş bırakma eylemlerine katıldığı ve bu nedenle başka okullara gönderildiği ifade edildi.

Kaynak

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/proje-ok...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğrenciler ise duruma tepkisiz kalmadı.

Öğrenciler ise duruma tepkisiz kalmadı.

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi gibi bir çok okuldan öğrenci, öğretmenlerinin görevden alınmasına karşı okul bahçelerinde eylem düzenledi. Bazı okullarda mezunların da öğrencilere destek verdiği görüldü.

Proje okullarındaki hareketlilik sürerken, farklı illerden gelen görüntülerle birlikte öğrencilerin tepkisi sosyal medyada da gündem oldu.

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
18
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın