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Ankara Barosu Gözaltına Alınırken Kötü Muamele Görenlerin İfadelerini Paylaştı

Ankara Barosu Gözaltına Alınırken Kötü Muamele Görenlerin İfadelerini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.04.2025 - 14:22

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte başta İBB'nin A Takımı olmak üzere pek çok kişinin gözaltına alınması yurt çapında infial yaratmıştı. Başta Saraçhane olmak üzere pek çok meydanda yapılan gösteriler sonrası yüzlerce kişi gözaltına alındı. Bakanlık gözaltı sırasında kötü muamele, çıplak arama, taciz gibi olaylar olduğunu keskin bir dille yalanlasa da Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi gözaltılar sırasında kötü muameleye maruz kalan kişilerin başvurularını ve ifadelerini paylaştı.

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Başvurucu 1 ile yapılan görüşmenin içeriği şu şekilde;

Başvurucu 1 ile yapılan görüşmenin içeriği şu şekilde;

Aynı kişi çıplak arama ve şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Aynı kişi çıplak arama ve şiddete maruz kaldığını açıkladı.

İkinci başvurucunun ifadesi şöyle;

İkinci başvurucunun ifadesi şöyle;

"Senden önceki arkadaşının seslerini duydun"

"Senden önceki arkadaşının seslerini duydun"

"Sen çok güzel bir kızsın. Ne işin var burada?"

"Sen çok güzel bir kızsın. Ne işin var burada?"
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Başvurucu 6'nın ifadesinde geçen diyalog şu şekilde;

Başvurucu 6'nın ifadesinde geçen diyalog şu şekilde;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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