Ankara Barosu Gözaltına Alınırken Kötü Muamele Görenlerin İfadelerini Paylaştı

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte başta İBB'nin A Takımı olmak üzere pek çok kişinin gözaltına alınması yurt çapında infial yaratmıştı. Başta Saraçhane olmak üzere pek çok meydanda yapılan gösteriler sonrası yüzlerce kişi gözaltına alındı. Bakanlık gözaltı sırasında kötü muamele, çıplak arama, taciz gibi olaylar olduğunu keskin bir dille yalanlasa da Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi gözaltılar sırasında kötü muameleye maruz kalan kişilerin başvurularını ve ifadelerini paylaştı.