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Polislerin Şikayetçi Olduğu Saraçhane Sürecindeki İlk Yargılamada Neler Yaşandı?

Polislerin Şikayetçi Olduğu Saraçhane Sürecindeki İlk Yargılamada Neler Yaşandı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.04.2025 - 17:38

Avukat Fırat Aras'ın aktardığına göre bugün İstanbul 64.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Saraçhane'de görev alıp yaptıkları müdahaleleri sosyal medya hesabından paylaşan polislerin özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şikayetçi olduğu dava görüldü.

Polislerin yaptıkları toplu gözaltına aldıkları ve müdahalede bulundukları anlara dair paylaşımlarını yaydığı şikayetiyle EÜ yargılandı.

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Saraçhane'deki eylemlerde görevli bazı polis memurlarının yaptıkları paylaşımlar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Saraçhane'deki eylemlerde görevli bazı polis memurlarının yaptıkları paylaşımlar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Paylaşım yapan memurlar görüntüleri yaydığı gerekçesiyle EÜ'ye dava açtı.

EÜ ise suçlamaları reddetti.

EÜ ise suçlamaları reddetti.

Polislerin hesaplarının herkese açık olduğunu hu nedenle özel hayatı ihlal etmediğini söyledi. Avukatı ise kamuya açık resimleri paylaşmasının suç teşkil etmediğini, polislerin ağır hakaretlerini kamuya ihbar niteliğinde olduğunu belirtti.

Herkese açık verilerin özel hayatı ihlal etmediği, bunun yanında yasal hakkını kullanan eylemcilere hakaret ettikleri için asıl suçlunun polisler olduğu eklendi.

EÜ'nün avukatı müvekkilinin işkence gördüğünü iddia etti.

EÜ'nün avukatı müvekkilinin işkence gördüğünü iddia etti.

'Gözaltında saatlerce işkence görmüştür. 2 nolu barodan çağrılan avukat az dövün iz kalmasın demiştir' diye ekledi.

Polis G. "Benim tüm iletişim bilgilerim ve fotoğraflarım paylaşıldı" diyerek hiçbir paylaşım yapmadığını öne sürdü.

Polis G. "Benim tüm iletişim bilgilerim ve fotoğraflarım paylaşıldı" diyerek hiçbir paylaşım yapmadığını öne sürdü.

Eylemcilere küfür etmediğini belirtti. 'Hesabıma erişemediğim bir sırada benim paylaşım yapmışım gibi paylaşımlar yapılmış.' sözlerini kullandı. Eylemcilere yönelik gözaltı fotosu atmadığını. Bu kişilere vatan haini o* ç* demediğini belirtti. Hesabının çalındığını ancak bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmadığını öne sürdü.

Polisler sosyal medyalarında eylemcilere küfür etmediklerini, eylemcilere işkence ve paket iması yapmadıklarını, hesaplarının çalındığını, adlarına sahte hesaplar açıldığını, kişisel verilerinin panelden alınarak paylaşıldığını, neden kendilerinin böyle hedef gösterildiğini bilmediğini ifade ettiler.

Sanık EÜ ise şunları söyledi.

Sanık EÜ ise şunları söyledi.

'Ben gördüğüm polis paylaşımlarını kendi hesaplarından kontrol ettim. Zaten kamuya açık paylaşımlardı. Bu paylaşımlar ihbar olarak kabul edilmeliydi. Ben gözaltına alındığımda polislerden birinin evine bırakılan korkak notunu kabul etmezsem beni öldüreceklerini söylersek dövdüler.' dedi. EÜ'nün tahliyesine karar verildi.

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Davayı takip eden Av. Fırat Aras'ın aktardığı ise şöyle.

Davayı takip eden Av. Fırat Aras'ın aktardığı ise şöyle.
twitter.com

'Eren hakkında açılan özel hayatın gizliliği suçundan açılan davada beraat, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan mahkumiyet kararı verildi. İşin enteresan tarafı sanık tarafından ele geçirilen hiç kişisel verisi yok, zira polislerin hesabı herkese açık ve zaten tüm kişisel verilerini kendileri yayınlamış. Avukatlar mahkumiyet kararının üst mahkemeden bozulacağından emin olduklarını ifade ettiler.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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