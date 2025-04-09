Polislerin Şikayetçi Olduğu Saraçhane Sürecindeki İlk Yargılamada Neler Yaşandı?
Polislerin Şikayetçi Olduğu Saraçhane Sürecindeki İlk Yargılamada Neler Yaşandı?
Avukat Fırat Aras'ın aktardığına göre bugün İstanbul 64.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Saraçhane'de görev alıp yaptıkları müdahaleleri sosyal medya hesabından paylaşan polislerin özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şikayetçi olduğu dava görüldü.
Polislerin yaptıkları toplu gözaltına aldıkları ve müdahalede bulundukları anlara dair paylaşımlarını yaydığı şikayetiyle EÜ yargılandı.
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Saraçhane'deki eylemlerde görevli bazı polis memurlarının yaptıkları paylaşımlar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.
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EÜ ise suçlamaları reddetti.
EÜ'nün avukatı müvekkilinin işkence gördüğünü iddia etti.
Polis G. "Benim tüm iletişim bilgilerim ve fotoğraflarım paylaşıldı" diyerek hiçbir paylaşım yapmadığını öne sürdü.
Sanık EÜ ise şunları söyledi.
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Davayı takip eden Av. Fırat Aras'ın aktardığı ise şöyle.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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