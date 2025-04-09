Polislerin Şikayetçi Olduğu Saraçhane Sürecindeki İlk Yargılamada Neler Yaşandı?

Eylemcilere küfür etmediğini belirtti. 'Hesabıma erişemediğim bir sırada benim paylaşım yapmışım gibi paylaşımlar yapılmış.' sözlerini kullandı. Eylemcilere yönelik gözaltı fotosu atmadığını. Bu kişilere vatan haini o* ç* demediğini belirtti. Hesabının çalındığını ancak bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmadığını öne sürdü.

Polisler sosyal medyalarında eylemcilere küfür etmediklerini, eylemcilere işkence ve paket iması yapmadıklarını, hesaplarının çalındığını, adlarına sahte hesaplar açıldığını, kişisel verilerinin panelden alınarak paylaşıldığını, neden kendilerinin böyle hedef gösterildiğini bilmediğini ifade ettiler.