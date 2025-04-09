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Ekrem İmamoğlu’nun Davasında Duruşma Salonu Değişti: CHP’li Gökhan Günaydın’dan Ergenekon Yorumu

Ekrem İmamoğlu’nun Davasında Duruşma Salonu Değişti: CHP’li Gökhan Günaydın’dan Ergenekon Yorumu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 16:50

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı başka davada ise duruşma salonunda değişiklik oldu. İmamoğlu’nun 11 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde olacak duruşması, Silivri Kapalı İnfaz Cezaevi’ne alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın değişim haberini “Ergenekon” yorumu ile paylaştı.

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Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek, tehdit ve hakaret etmek” suçlamasıyla da yargılanıyor.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek, tehdit ve hakaret etmek” suçlamasıyla da yargılanıyor.

Normal şartlarda Ekrem İmamoğlu’nun duruşması 11 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde yapılacaktı. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında duruşma salonunda da değişiklik yapıldı.

Ekrem İmamoğlu yine aynı tarihte Silivri Kapalı İnfaz Cezaevi’nde bulunan duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

CHP’li Gökhan Günaydın paylaştı

CHP’li Gökhan Günaydın paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonunun değişmesini “Ergenekon” yorumu ile paylaştı.

Günaydın, “Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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