Ekrem İmamoğlu’nun Davasında Duruşma Salonu Değişti: CHP’li Gökhan Günaydın’dan Ergenekon Yorumu
Ekrem İmamoğlu’nun Davasında Duruşma Salonu Değişti: CHP’li Gökhan Günaydın’dan Ergenekon Yorumu
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı başka davada ise duruşma salonunda değişiklik oldu. İmamoğlu’nun 11 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde olacak duruşması, Silivri Kapalı İnfaz Cezaevi’ne alındı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın değişim haberini “Ergenekon” yorumu ile paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek, tehdit ve hakaret etmek” suçlamasıyla da yargılanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’li Gökhan Günaydın paylaştı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın