Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama Geldi: “Ailemizi Taciz Etmeyi Bırakın”
Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama Geldi: “Ailemizi Taciz Etmeyi Bırakın”
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin evine yapılan baskın ve aramalara tepki gösterdi. İmamoğlu, 'Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan' dedi.
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İşte Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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