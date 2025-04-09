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Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama Geldi: “Ailemizi Taciz Etmeyi Bırakın”

Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama Geldi: “Ailemizi Taciz Etmeyi Bırakın”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 14:50

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin evine yapılan baskın ve aramalara tepki gösterdi. İmamoğlu, 'Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan' dedi.

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İşte Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

İşte Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

“Ailemizi taciz etmeyi bırakın. 

Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor. 

Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız. Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz.

Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor. 

Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz. 

Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. 

Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan.

Mert olun!

Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum;

Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor?

Böyle bir zulmün Türk’ün örfünde, ananesinde yeri var mı?

Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere?

Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben MERT olmayı ondan HASAN İMAMOĞLU’ndan öğrendim. 

İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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