Senin için aşkın en güzel hali, yanında kendin olabildiğin birinin varlığı. Bir ilişkide gösterişli sürprizlerden veya sürekli romantik sözler duymaktan çok daha önemli bir şey arıyorsun: Güven. Seni gerçekten dinleyen, zor zamanlarında yanında duran ve duygularını küçümsemeyen biri kalbinde kolay kolay silinmeyecek bir yer edinir. Sevgilinin seni anlamaya çalışması, küçük değişiklikleri fark etmesi ve ihtiyaç duyduğunda yanında olması seni ona daha çok bağlar. Çünkü senin için sevgi, yalnızca güzel günlerde birlikte olmak değil, hayatın zorlaştığı zamanlarda da birbirini bırakmamaktır. Bir insanın sana nasıl davrandığını özellikle işler yolunda gitmediğinde anlarsın. İlişkide huzur senin için oldukça önemli. Sürekli tartışmaların, belirsizliklerin ve ne hissettiğini anlamaya çalıştığın karmaşık durumların içinde olmak istemiyorsun. Duygularını rahatça anlatabildiğin, yargılanmadan dinlendiğin ve kendini güvende hissettiğin bir ilişki hayal ediyorsun. Seni kendine bağlayacak kişi, büyük vaatlerde bulunmak yerine küçük ama anlamlı davranışlarla sevgisini gösteren biri olacak. Belki sana en güzel aşk cümlelerini kurmayacak ama kötü bir gün geçirdiğinde ilk arayacağın kişi olacak. İşte senin için gerçek bağlılık tam olarak böyle bir şey!