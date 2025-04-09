Toplum Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali ve Tutuklanmasını Nasıl Karşılıyor?
Toplum Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali ve Tutuklanmasını Nasıl Karşılıyor?
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan ve 19 Mart'taki gözaltılarla başlayan süreç siyaset ortamında tansiyonu yükseltti. İktidar cenahı eylemlerin oylarını arttırdığını iddia ederken muhalefet de kendilerine desteğin arttığını öne sürüyor. Son yılların en sıcak siyasi döneminin yaşandığı şu günlerde ise vatandaş 'Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali doğru mu?', 'Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması doğru mu?' gibi sorular sorarken vatandaş son yaşananlardan sonra siyasi partilerin oy oranlarını da merak ediyor. Ankara Araştırma'nın Nisan 2025 tarihli araştırmasında ise bu sorular vatandaşa soruldu.
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4-8 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan Seçmen Gündemi araştırmasında ise şu sorulara yanıt verildi.
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Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali konusunda %72.8'lik bir kesim siyasi ve yanlış bir karar diyor.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da soruldu.
%61 İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan delilleri ikna edici bulmuyor.
Sağlık sorunları bulunan Mahir Polat da soruldu.
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28 ilde 2004 kişiyle yapılan araştırmada parti tercihleri de soruldu.
Halkın yaklaşık %65'i erken seçimi gerekli görüyor.
Sokak eylemleri hakkında görüşler şöyle.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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