Toplum Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali ve Tutuklanmasını Nasıl Karşılıyor?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan ve 19 Mart'taki gözaltılarla başlayan süreç siyaset ortamında tansiyonu yükseltti. İktidar cenahı eylemlerin oylarını arttırdığını iddia ederken muhalefet de kendilerine desteğin arttığını öne sürüyor. Son yılların en sıcak siyasi döneminin yaşandığı şu günlerde ise vatandaş 'Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali doğru mu?', 'Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması doğru mu?' gibi sorular sorarken vatandaş son yaşananlardan sonra siyasi partilerin oy oranlarını da merak ediyor. Ankara Araştırma'nın Nisan 2025 tarihli araştırmasında ise bu sorular vatandaşa soruldu.