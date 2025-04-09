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Toplum Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali ve Tutuklanmasını Nasıl Karşılıyor?

Toplum Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali ve Tutuklanmasını Nasıl Karşılıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.04.2025 - 14:34

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan ve 19 Mart'taki gözaltılarla başlayan süreç siyaset ortamında tansiyonu yükseltti. İktidar cenahı eylemlerin oylarını arttırdığını iddia ederken muhalefet de kendilerine desteğin arttığını öne sürüyor. Son yılların en sıcak siyasi döneminin yaşandığı şu günlerde ise vatandaş 'Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali doğru mu?', 'Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması doğru mu?' gibi sorular sorarken vatandaş son yaşananlardan sonra siyasi partilerin oy oranlarını da merak ediyor. Ankara Araştırma'nın Nisan 2025 tarihli araştırmasında ise bu sorular vatandaşa soruldu.

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4-8 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan Seçmen Gündemi araştırmasında ise şu sorulara yanıt verildi.

4-8 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan Seçmen Gündemi araştırmasında ise şu sorulara yanıt verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali konusunda %72.8'lik bir kesim siyasi ve yanlış bir karar diyor.

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali konusunda %72.8'lik bir kesim siyasi ve yanlış bir karar diyor.

%19.8 kararı doğru bulurken %7.4 ise fikir beyan etmemiş. AKP seçmeninin yaklaşık üçte birine göre de karar siyasi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da soruldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da soruldu.

%58.9 kararı yanlış bulduğunu beyan ederken %25.1 doğru buluyor. Kararsızların %41 oranında tutuklamayı yanlış bulması da dikkat çekici bir detay.

%61 İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan delilleri ikna edici bulmuyor.

%61 İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan delilleri ikna edici bulmuyor.

Sağlık sorunları bulunan Mahir Polat da soruldu.

Sağlık sorunları bulunan Mahir Polat da soruldu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın serbest bırakılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise %65.

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28 ilde 2004 kişiyle yapılan araştırmada parti tercihleri de soruldu.

28 ilde 2004 kişiyle yapılan araştırmada parti tercihleri de soruldu.

CHP 2024 yerel seçimlerindeki liderliğini korurken genel başkanı tutuklu olan Zafer Partisi ise 5. parti konumuna yükseldi.

Halkın yaklaşık %65'i erken seçimi gerekli görüyor.

Halkın yaklaşık %65'i erken seçimi gerekli görüyor.

Sokak eylemleri hakkında görüşler şöyle.

Sokak eylemleri hakkında görüşler şöyle.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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