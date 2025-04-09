Cem Küçük Anlatmıştı! Halk TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Cem Küçük’ün İddialarına Cevap

“Birkaç gündür sosyal medyada şahsi banka hesaplarımın yer aldığı ve MASAK raporu olduğu iddia edilen bir belge dolaştırılıyor.

35 yıldır hem Türkiye'de hem dünyanın farklı ülkelerinde iş yapan biriyim.

Hesaplarımda yüksek meblağlı hareketlerin olması değil, olmaması şaşırtıcı olurdu.

Bir iş insanı olarak şimdiye dek defalarca incelenen mali kayıtlarımın mevcut soruşturmaya nasıl ve neden dahil edildiğini anlamakta zorlanıyorum.

Bu veriler Türkiye Cumhuriyeti yasalarının güvencesi altındadır.

Hangi şartlarda inceleme yapılacağı bellidir, gerekirse şimdiye dek sayısız kez olduğu gibi yine incelenir ancak itibar suikastına araç yapılamaz, yaptırılamaz.

Her iş insanının güvencesi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hukuktur. Bu güvence ortadan kalkarsa iş yapmak da imkansız hale gelir.

Not: Bu konudaki spekülatif ve itibarı zedeleyici yorum-paylaşımlar için tüm hukuki haklarımız saklıdır.”