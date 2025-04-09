Cem Küçük Anlatmıştı! Halk TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Cem Küçük’ün İddialarına Cevap
Cem Küçük Anlatmıştı! Halk TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Cem Küçük’ün İddialarına Cevap
Halk TV kanalının sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkındaki MASAK raporu bilgileri iddialarına yanıt verdi. Gazeteci Cem Küçük'ün geçtiğimiz günlerde TGRT yayınında 'Gördünüz mü MASAK raporlarını Cafer Mahiroğlu'nun hesabı ne öyle' yorumları hakkında Mahiroğlu'ndan açıklama geldi.
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Cem Küçük'ün TGRT yayınınca MASAK ve Cafer Mahiroğlu hakkındaki sözleri:
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Cem Küçük’ün canlı yayındaki sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Cafer Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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