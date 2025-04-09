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Cem Küçük Anlatmıştı! Halk TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Cem Küçük’ün İddialarına Cevap

Cem Küçük Anlatmıştı! Halk TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Cem Küçük’ün İddialarına Cevap

cem küçük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 13:30

Halk TV kanalının sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkındaki MASAK raporu bilgileri iddialarına yanıt verdi. Gazeteci Cem Küçük'ün geçtiğimiz günlerde TGRT yayınında 'Gördünüz mü MASAK raporlarını Cafer Mahiroğlu'nun hesabı ne öyle' yorumları hakkında Mahiroğlu'ndan açıklama geldi.

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Cem Küçük'ün TGRT yayınınca MASAK ve Cafer Mahiroğlu hakkındaki sözleri:

Cem Küçük’ün canlı yayındaki sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Cafer Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:

Cem Küçük’ün canlı yayındaki sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Cafer Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç gündür sosyal medyada şahsi banka hesaplarımın yer aldığı ve MASAK raporu olduğu iddia edilen bir belge dolaştırılıyor.

35 yıldır hem Türkiye'de hem dünyanın farklı ülkelerinde iş yapan biriyim.

Hesaplarımda yüksek meblağlı hareketlerin olması değil, olmaması şaşırtıcı olurdu.

Bir iş insanı olarak şimdiye dek defalarca incelenen mali kayıtlarımın mevcut soruşturmaya nasıl ve neden dahil edildiğini anlamakta zorlanıyorum. 

Bu veriler Türkiye Cumhuriyeti yasalarının güvencesi altındadır.

Hangi şartlarda inceleme yapılacağı bellidir, gerekirse şimdiye dek sayısız kez olduğu gibi yine incelenir ancak itibar suikastına araç yapılamaz, yaptırılamaz. 

Her iş insanının güvencesi Türkiye Cumhuriyeti  yasaları ve hukuktur. Bu güvence ortadan kalkarsa iş yapmak da imkansız hale gelir. 

Not: Bu konudaki spekülatif ve itibarı zedeleyici yorum-paylaşımlar için tüm hukuki haklarımız saklıdır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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