Sinem Dedetaş’tan Melih Gökçek’in Dilek İmamoğlu ile Sözlerine Tepki: “Anne de Kadın da Kutsaldır”

“Dilek İmamoğlu'nun ben burada ağzıma almak istemiyorum. Çünkü gerçekten herhangi vicdanlı bir insanın söyleyebileceği laflar değil bunlar. Çocuğuyla, genel başkana gülümsemesiyle… Ben bunları ağzıma almak istemiyorum. Bunlar yapıldı, buna da aynı şekilde tepki gösterilmesini bekliyoruz. Anne de kutsaldır, kadın da kutsaldır, kişi de kutsaldır ama bunun tarafı olmaz. AK Partili bir anneye söyleyemezsin, CHP'li bir anneye istediğin iftirayı atabilirsin. Bunu da vicdanınıza bırakıyorum.”