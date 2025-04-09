onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sinem Dedetaş’tan Melih Gökçek’in Dilek İmamoğlu ile Sözlerine Tepki: “Anne de Kadın da Kutsaldır”

Sinem Dedetaş’tan Melih Gökçek’in Dilek İmamoğlu ile Sözlerine Tepki: “Anne de Kadın da Kutsaldır”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 10:03

İçerik Devam Ediyor

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in Dilek İmamoğlu hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterdi. AKP’li Gökçek’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na yönelik ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekerken, Dedetaş’tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Üsküdar Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Sinem Dedetaş, Gökçek’in sözlerini eleştirerek şöyle dedi:

Üsküdar Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Sinem Dedetaş, Gökçek’in sözlerini eleştirerek şöyle dedi:

“Dilek İmamoğlu'nun ben burada ağzıma almak istemiyorum. Çünkü gerçekten herhangi vicdanlı bir insanın söyleyebileceği laflar değil bunlar. Çocuğuyla, genel başkana gülümsemesiyle… Ben bunları ağzıma almak istemiyorum. Bunlar yapıldı, buna da aynı şekilde tepki gösterilmesini bekliyoruz. Anne de kutsaldır, kadın da kutsaldır, kişi de kutsaldır ama bunun tarafı olmaz. AK Partili bir anneye söyleyemezsin, CHP'li bir anneye istediğin iftirayı atabilirsin. Bunu da vicdanınıza bırakıyorum.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın