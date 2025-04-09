Sinem Dedetaş’tan Melih Gökçek’in Dilek İmamoğlu ile Sözlerine Tepki: “Anne de Kadın da Kutsaldır”

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in Dilek İmamoğlu hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterdi. AKP’li Gökçek’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na yönelik ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekerken, Dedetaş’tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
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Üsküdar Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Sinem Dedetaş, Gökçek’in sözlerini eleştirerek şöyle dedi:
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